Epoken Dubbelboa är över – NT var med när leksaksaffären stängde dörren för sista gången: ”Kommer sakna ruschen”

Skyltfönstrena som tidigare var fyllda av alla möjliga leksaker står idag tomma. När NT besökte Dubbelboa plockades de sista hyllorna ner och inga modellflygplan, dockor eller brädspel fanns längre att se.

Från början av september har leksaksaffären, som funnits sen 1953, ekat tom. Under åren kom butiken att hinna byta namn och genomgå två ägarbyten.

– Det har inte förändrades inte mycket sen 1953. Visst har det gjorts om i hyllor och sånt men trägolvet är detsamma som från starten, säger Viktor Tärnholm, butikens tredje och sista ägare.

Fram till 1991 drevs butiken av Ester Thor och hette då Thors Leksaker. Därefter tog Ingrid ”Ninni” Andersson över. Leksaksaffären fick även då ett nytt namn, Dubbelboa. I början var det tänkt att det skulle säljas både antikviteter och leksaker. Butiken skulle även ha två ingångar och fick därför namnet Dubbelboa. Men några antikviteter kom aldrig att säljas i butiken.

I 26 år drevs Dubbelboa av Ingrid Andersson innan en ny generation ta över.

– Farmor blev till åren och vi tyckte det var synd att butiken skulle stängas ner, så jag testade och försökte få det att gå runt, säger Viktor Tärnholm.

Under sin uppväxt kom Viktor att spendera mycket tid i affären. Under storhelger och julruschen behövdes det alltid extrapersonal.

– Det roligaste har varit under julen när det har varit fullt med kunder i butiken. Då har det varit stressigt och mycket att stå i, säger Viktor Tärnholm.

Men tiderna kom att ändras.

– Det började märkas redan för tio år sen. Folk går in och tittar i en butik, testar och klämmer på varorna för att sen gå hem och beställa det billigare på nätet. Det har blivit vanligare och vanligare, säger Viktor Tärnholm.

Efter att ha konkurrerat mot en ökad e-handel, minskat kundantal och en förändrad stadskärna under flera år, blev coronapandemin och restriktionerna sista spiken i kistan.

– När corona kom blev det totalstopp. Det var många dagar under våren som det inte kom in några kunder alls i butiken. Folk stod utanför och sa att de var rädda för att gå in, säger Viktor Tärnholm.

Viktor Tärnholm som tog över Dubbelboa 2017 hann bara driva den i tre år innan det blev dags att stänga ner.

– Jag hade önskat att man kunnat satsa mer, nu blev det istället att försöka överleva. Jag hade gärna vela göra större förändringar och fräschat upp butiken. Som att satsa på en egen e-handel och haft någon anställd, säger han.

Efter att ha spenderat stor del av sin ungdom i butiken och själv drivit Dubbelboa, så finns det många minnen från platsen.

­– Det jag kommer sakna mest är just under julruschen när det händer extremt mycket under kort tid. Det bästa var när det kom kunder som berättade att de hade varit i butiken när de var små, man såg verkligen hur de lös upp när de klev in, säger Viktor Tärnholm.

Leksaker som inte blivit sålda har skänkts till Kvisthamraskolan och Pingstkyrkans second hand i Görla.

– Vi får se vad framtiden har att erbjuda för min del. Men planen är att börja studera igen, säger han.