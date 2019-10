Enda damlaget i Roslagen – Rimbo Ladies är unika: "Hoppas att fler tar efter oss"

Inom fotbollen finns det sex föreningar. Inom innebandyn finns både Midas och Roslagsalliansen. Inom handbollen existerar Ceres, Hallsta och Rimbo. Men inom ishockeyn är det nästan tomt på damlag i Roslagen. Det finns dock ett undantag: Rimbo IF Ladies. Sporten åkte till Arkadienhallen för att träffa Roslagens enda damlag inom ishockeyn och diskutera damhockeyns utveckling och framtid i området.

Det är en typisk höstdag när vi beger oss till ishallen i Rimbo. Termometern visar att det inte är många grader över nollstrecket. När vi kliver in i hallen blir det ingen större skillnad, det blir nästan ännu kallare. Men det glömmer man snabbt bort. I stället är det lätt att värmas av den glädje och energi som finns ute på isen. Där tränar Rimbo IF:s dam- och flicklag tillsammans. Alla som är på isen är en del av något som skapades för fem år sen.

– Vi drog igång det här år 2014. Då var vi några kvinnor som saknade hockeyn och kände att det var dags att börja spela igen, säger Rebecka Meander, som är både spelare och lagledare för Rimbo Ladies.

Fem år senare är Rimbo unika i området. Det är något som Meander känner en stolthet över.

– Vi är den enda föreningen i Roslagen som faktiskt har flick- och damlag. Det är en speciell känsla. Jag hoppas att flera föreningar i närheten tar efter oss. Då kan kanske damhockeyn få ett rejält fäste här. Det är min dröm.

Jenny Åkerlind Harström, som är lagledare för flicklaget, flikar in i samtalet och påpekar att den förhoppningen redan har börjat förverkligas.

– Hallsta IK har börjat med någon sorts flickverksamhet. Jag tror inte att de är så många, men det är en bra början.

Just nu är dock Meanders dröm, om att damhockeyn ska få ett starkt fäste i Roslagen, ganska långt bort. Rimbo Ladies består endast av tio spelare. Det är tufft att rekrytera folk, trots att det inte finns några andra damlag i närheten.

– Ja, i flickåldern får tjejerna i alla fall hem brev, där de får möjligheten att prova på hockey. Men att locka spelare till vårat lag, kvinnor i vuxen ålder som aldrig har spelat hockey, det är jättesvårt, säger Meander.

– Men de som kommer, det är hur häftigt som helst att se dem. Det är kvinnor i fyrtioårsåldern som knappt har stått på ett par skridskor tidigare, men som vill testa på att spela.

Den bilden håller Jani Petäjistö, som är en av flicklagets tränare, med om.

– Jag blev ombedd att assistera damlaget vid ett tillfälle. Där blev jag förvånad över hur mycket folk det var och det engagemanget som de visade. De var verkligen här för att lära sig.

– Efter de ordinarie ispassen var slut hade Rimbo IF ordnat så att vi hade "fri is" i hallen, där vem som helst kunde åka. Damerna spelade hela kvällen och var verkligen inställda på att bli bättre. Till slut fick jag kasta in handduken och åka hem, för jag orkade inte längre. Men de ville att jag skulle vara kvar och visa mer övningar, haha. Det var underbart att se det drivet. Hockey är en svår sport, där man verkligen behöver ta ut sig, och då behövs det engagemanget.

På grund av att det har varit svårt att locka spelare till damlaget är det ett stort åldersspann i gruppen, berättar Meander.

– Det är väldigt brett, eftersom vi är ett veteranlag och spelar i en rekreationsserie. Man måste vara 18 år för att spela matcher, så det är 18 och uppåt. Men alla är välkomna. Förut hade vi en spelare som var 59, men hon har precis slutat.

Som Meander nämner så spelar Rimbo Ladies alltså inte i någon damserie. Den stora åldersskillnaden mellan spelarna har lett till man spelar i en rekreationsserie. Men i framtiden hoppas Meander att Rimbo även kommer att ha ett lag i damserierna.

– Ja, det är vår önskan. Men det måste komma underifrån, från flicklaget. Vårt lag är lite för gammalt för det, haha. Inte alla, men de flesta. Så nu bygger vi upp det från början i stället. Därför kommer det nog att komma ett damlag som spelar i damserierna i framtiden. Men för att det ska bli verklighet måste vi försöka få in så många flickor och kvinnor i verksamheten som möjligt, så att fler vågar prova.

Eftersom Rimbo Ladies är det enda damlaget i området är det lätt att tro att de skulle ha svårt att hitta motståndare. Men så är inte fallet.

– Vi spelar i en rekreationsserie i Stockholm. Där finns det väldigt många lag att möta. Och vissa av Stockholmslagen har två lag, eftersom de är så många. De har 30-40 spelare. Dessutom kommer det nya lag hela tiden. Nu är det tre nya Stockholmslag på gång till nästa år, säger Meander.

– Stockholms Ishockeyförbund var först i Sverige med att starta en rekreationsserie för damer. Där finns division 1 till division 3, eftersom att intresset är så stort. Vi spelar i division 1 och möter lag som är utspridda mellan Nynäshamn och Rimbo.

Meander tycker att det är tydligt att damhockeyn är på uppgång.

– Det märks att dam- och flickhockeyn växer enormt mycket över hela Sverige. Det dyker upp nya flicklag, damlag och veteranlag överallt.

Nu hoppas hon att den utvecklingen snart ska synas även inom andra föreningar i Roslagen.

– Jag tycker att andra Roslagslag borde satsa mer på damhockeyn. Det fanns damlag både i Norrtälje och Rimbo förut, men de lades ner åren efter varandra. De skulle vara superkul om det fanns fler lag i området. Då skulle nog intresset för damhockeyn växa ännu mer i Roslagen och vi skulle få in fler flickor i sporten. Det hade speciellt varit bra för flickor i till exempel Norrtälje. Alla har inte möjlighet att ta sig hit till Rimbo, för det är en bit att åka. Om de hade ett lag i Norrtälje skulle det underlätta för dem.

– Sen skulle det underlätta även för kvinnor. Vi har till exempel bara en tjej i laget som bor i Rimbo. Resten är från Norrtälje.

Vad är det då som får kvinnorna i Rimbo Ladies att fortsätta spela hockey, trots att alla förutom en måste åka från Norrtälje till Rimbo för att göra det? För Meander är anledningen simpel.

– Hockey är superkul. Det är den roligaste sporten som finns. Allt från gemenskapen i laget till att det är fart och händer saker hela tiden när man spelar. Jag skulle inte kunna vara utan det här. Att åka till träningen och veta att ens kompisar kommer vara här är bland det bästa som jag vet. Det är för kul för att sluta, även fast vi är extremt få. Jag skulle inte kunna tänka mig en vinter utan att spela hockey.

Fotnot: I morgon kommer ytterligare en text om damhockeyn i Roslagen. Den fokuserar på Rimbo IF:s flicklag.