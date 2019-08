En veckas gemenskap för ensamma äldre på populärt kollo: ”Jag trivs väldigt bra här”

Anmäl text- och faktafel

I veckan startade sommarens äldrekollo på Björkögården på Väddö. Kollot riktar sig främst till ensamma pensionärer.

– Här kan de skapa nya kontakter, säger Lasse Sundberg, ordförande i PRO Norrtälje. Han är en av dem som engagerat sig mycket i äldrekollot.

Det är Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som är uppdragsgivare för äldrekollot. KSON drev kollot under många år men sedan blev personalkostnaderna för höga. Från och med förra sommaren är det därför PRO Norrtälje som driver verksamheten med ekonomiskt stöd från KSON. Personalen, alla volontärer från PRO, jobbar utan lön. PRO Norrtälje arrangerar två av tre kolloveckor. Den sista veckan vänder sig till finskspråkiga pensionärer.

Pensionärerna betalar 100 kronor per dag. Då ingår mat, boende och aktiviteter under veckan. Deltagarna delar rum med varandra.

– Vi har två-, tre eller fyrbäddsrum, säger Lasse Sundberg.

Deltagarna behöver inte ha tråkigt under sin vecka. Bland aktiviteterna finns Quigong, sittdans, fotvård, kvällspoker. Många deltagare tar även möjligheten att gå ner till badstranden för ett dopp. Redan under välkomstkvällen fick kollots deltagare njuta av att Annika Svärd sjöng och spelade för dem. Under söndagsmorgonen var det sedan dags för ett gympapass.

– Eller Senior Power som kallar vi det, säger Margareta Sundström, en av volontärerna på äldrekollot.

Flera av pensionärerna är mycket glada över att ha fått en plats på sommarkollot. Marianne Jansson är här för åttonde gången.

– Jag trivs väldigt bra här på Björkögården, säger hon.

För att få en plats måste man vara skriven i Norrtälje Kommun, men det krävs inte medlemskap i PRO. Man ska inte heller ha ett omsorgsbehov och kunna sköta sin medicinering själv.

– Vi har ingen delegering att sköta såromläggningar och sådana saker, säger Margareta Sundström.

Äldrekollot kan ta emot tjugo pensionärer per vecka, men under den första veckan var det bara femton som kunde komma.

– De har avanmält sig av olika skäl. Bland annat på grund av hälsan. Det händer ju i den här åldern, säger Lasse.

Under fikat diskuterar volontärer och deltagare varför det finns så få män bland äldrekollots deltagare.

– Den här veckan är det bara två gubbar. Nästa vecka är vi tre gubbar och sjutton damer, säger Lasse.

Han berättar att det är svårt att få männen att anmäla sig. Hans erfarenhet är att män ofta stannar hemma och isolerar sig.

– Självmordsstatistiken bland gubbar över sjuttio är tyvärr jättehög, säger Lasse.

Behovet av kontaktytor för äldre är stort. Lasse Sundström hoppas och tror att äldrekollot kommer att arrangeras även nästa år. Men än så länge finns inget bestämt med KSON.

– Det skulle vara mycket tråkigt om vi inte kan fortsätta, säger Lasse.