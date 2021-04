En pigg hundraåring – nu har Rånäs stora mål för framtiden: ”Fantastiskt roligt”

REPRIS-TV: Rånäs IF firade 100 år – se NT:s livesändning igen här

Under måndagen fyller Rånäs IF 100 år. Det firades under söndagen, en dag före själva födelsedagen. Aktiva i föreningen, eldsjälar och gamla profiler deltog i firandet på Rånäs Slott – som direktsändes på Norrteljetidning.se och går att se i efterhand.

Två av dem som var med och planerade tillställningen var Sandra Eriksson, som är kassör i föreningen, och Tony Eriksson, ordförande. De njöt av att få vara med under firandet.

– Det här känns som ett startskott på vad Rånäs ska stå för under de kommande 100 åren. Det är fantastiskt roligt att få lyfta Rånäs till dess största potential, säger Sandra.

Firandet var dock tänkt att vara större. Men det förändrades på grund av coronapandemin, berätta Sandra.

– Vi har planerat sedan i augusti. Tyvärr kom den här pandemin och den har bitit sig fast i samhället, så det är oklart vad vi kan göra under året. Men vi håller fast vid våra planer och hoppas att vi kan göra så många saker som möjligt. I dag hade vi tänkt ha ett öppet hus och bjuda in alla som har en koppling till Rånäs. Men istället blev det ett litet firande där vi följer alla restriktioner.

– Det är jättetråkigt att man inte kan fira så stort som man vill. Men vi har sagt att vi ska fira stort när man får det.

Coronapandemin till trots så mår Rånäs IF bra, tycker Tony.

– Ja, det skulle jag vilja säga. Vi har väldigt många aktiva och har fått igång barnlag, med både bollek och yngre lag. Och ekonomin ser bra ut trots pandemin. Dessutom har vi många som hjälper till inom föreningen och får den att gå runt. Det är väldigt viktigt.

Nu börjar Rånäs blicka mot de kommande 100 åren. Där har Sandra och Tony stora mål för framtiden.

– Förhoppningen är att kunna starta upp ett nytt barnlag varje år. Det vore även jättekul att få igång ett damlag. Totalt sett vill vi gärna slå vår toppnotering från förr, där vi hade sju aktiva lag samtidigt inom föreningen, säger Tony.

– Vi vill bygga underifrån, från bollek där de yngsta är tre år gamla upp till seniorlag. Där vill vi växa lagom snabbt, så att vi hänger med. Sen vill vi att Rånäs ska stå för mycket mer runtom. Det är inte bara fotboll, utan vi vill få till fester, discon och allt möjligt roligt som man kan samlas kring, säger Sandra.

Tony lägger till:

– Vi vill engagera hela Rånäs som samhälle. Till exempel vill vi bygga en boulebana vid Rånäs IP så att de äldre får någonting att göra. Vi vill även bygga ett utegym som alla ska kunna utnyttja.

Rånäs har lagt mycket krut på en satsning inom ungdomsleden. Det vill man fortsätta med under de kommande åren.

– Allt började med att vi fick egna barn. Då ville vi få igång dem. Sen startade vi vår fotbollsskola för två år sen. Första året fick vi ihop 43 barn. Förra året fick vi dra ner till 40 barn och det tog en och en halv månad att fylla de platserna. Och i år fyllde vi alla 50 platser på under åtta timmar. Det bevisar att behovet och intresset finns, säger Sandra.

– Vi vill att alla barn ska få möjligheten att idrotta. Det är jätteviktigt att få igång barnen och se till att de börjar idrotta så tidigt som möjligt. Då får de vara med i en förening och en gemenskap. Man ska träna för att det är kul, helt enkelt. Våra grundstenar är gemenskap, glädje och ett livslångt idrottande.