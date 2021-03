Emilia och Norrtälje museer planerar inför en osäker sommar: ”Det gäller att hålla alla dörrar öppna och vara jätteflexibla”

Emilia Ekeblad på Norrtälje museer gick in i 2020 med stor energi och arbetsglädje efter alla framgångar under märkesåret 2019. När pandemin kom förändrades framtiden och årets alla projekt ställdes antingen in eller gjordes om.

– Jag tror att vi kommer gå starkare ur det här nu när vi har lärt oss hantera en sådan här konstig kris, säger hon.