Emelie födde barn i badrummet: ”Trodde aldrig att det kunde gå så fort”

– Efter att Jack föddes sa barnmorskan att man kan räkna med att nästa förlossning tar ungefär hälften så lång tid. I mitt fall innebar det fem timmar. Men jag födde Felix på mindre än 50 minuter, och hade bara tre krystvärkar. Jag trodde aldrig att det kunde går så fort, säger Emelie Hanqvist.

Socialstyrelsen planerar att utreda hur statistik ska föras kring barn som oplanerat föds i hemmet eller på väg till sjukhus, då det i nuläget inte görs någon distinktion mellan planerade förlossningar i hemmet och de som sker på väg till en förlossningsmottagning.

Studien visar sig vara befogad, för när NT under måndagen efterlyste personer som har erfarenhet av föda på väg till sjukhuset, fylldes inkorgen snabbt av mer eller mindre dramatiska förlossningshistorier. Och berättelserna bara fortsätter att välla in. Tidigare under fredagen kunde NT rapportera om hur 26-åriga Josefin Larsson uppmanades att stanna hemma när värkarna satte igång, och hur hon sedan tvingades föda i bilen.

Hon är en av många kvinnor som känner sig besvikna över hur de bemöttes av vården, när de uttryckte oro över att inte hinna in till förlossningen. För Emelie Hanqvist del fanns det dock ingen tid att bli rädd.

Natten till den 3 september ringde hon till Danderyds sjukhus och berättade att hon hade börjat få täta värkar. Personalen meddelade att hon var välkommen in till BB och Emelies man började packa in saker i bilen. Då kände hon plötsligt en krystvärk.

– Jag skyndade mig reflexmässigt till toaletten, eftersom man känner sig nödig när det händer. Sedan insåg jag att bebisen var på väg ut, och då ropade jag på Tobbe. Först hörde han mig inte och då blev jag lite nervös. När han sedan kom in i badrummet kopplade han först inte att det faktiskt var dags. Jag skrek att "den kommer nu!", och då ringde han 112, berättar hon.

Sedan gick allt om möjligt ännu snabbare. Vårdpersonalen uppmanade Torbjörn Hanqvist att dra ner sin födande hustru på golvet så att hon inte födde ner i toaletten. Själv kunde hon inte flytta på sig eftersom hela kroppen skakade av krystningarna. När hon väl låg på badrumsmattan dröjde det bara ett par minuter innan Felix var ute, förlöst av sin pappa som också snabbt virade bort navelsträngen som låg över barnets hals. Vid det laget hade tvååriga Jack vaknat och anslutit sig till den dramatiska scenariot.

– Tobbe hade vett nog att inte berätta om navelsträngen förrän ambulanspersonalen var där, en kvart efter förlossningen. Sedan kördes jag och bebisen till sjukhuset och Tobbe körde efter oss med ett helt galet adrenalinpåslag, säger hon och skrattar.

Trots att Felix födelse inte blev som paret hade väntat sig har inte Emelie Hanqvist några negativa känslor kring händelsen. Allt slutade ju bra, och ingenting hade kunnat hindra Felix från att födas hemma. Men hon delar många andra kvinnors upplevelser av att inte tas på allvar i samband med sin första förlossning.

– Första gången som jag skulle föda blev jag uppmanad att ta en värmekudde och en alvedon, trots att jag hade täta värkar och var två centimeter öppen. När jag sedan kom in till BB dröjde det bara några timmar innan jag födde, säger hon och tillägger:

– Jag tror att man tänker att många kvinnor överdriver sin smärta, och det är ju dumt eftersom människor har väldigt varierande nivå på smärttröskeln. Jag menar, vissa åker fram och tillbaka till BB utan att värkarna har startat, men jag märkte knappt att jag skulle föda förrän det var dags.

NT har varit i kontakt med förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus som har avböjt att kommentera situationen.