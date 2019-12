Ellinor Gotby Eriksson om populära julfilmen Love Actually: Inte kärlek faktiskt – Mer som romantiserad misogyni

Jag är egentligen ingen traditionsivrare men under julaftonskvällen gav jag ändå med mig, och spanade in den brittiska filmen Love actually med släkten. Den visas tydligen varje julafton på en av de kommersiella tv-kanalerna.

Inom ett par minuter hade min hjärna gått från nostalgi till fullständig förvirring. Är det här verkligen samma film som jag avgudade som sextonåring?, frågade jag mig, eller är det i själva verket ett högst tveksamt samarbete mellan några ålderskrisande äldre herrar?

En av filmens huvudkaraktärer är Storbritanniens premiärminister. Han blir kär i sin yngre assistent och "räddar" henne när hon blir utsatt för sexuella trakasserier av USA:s president. Sedan skäller han på presidenten för att densamme har försökt roffa åt sig något som inte "tillhör honom".

En annan av huvudkaraktärerna blir kär i sin yngre städerska, som han inte kan kommunicera verbalt med då de pratar olika språk, men som hör och häpna: tar av sig alla kläder för att rädda hans halvfärdiga manus ur en sjö.

En tredje karaktär är en sjuttioårig avdankad artist som framställs som lite häftig för att han är dekadent och bland annat har avklädda 20-åriga tjejer i sin musikvideo.

Den otäckaste karaktären är ändå han som är gift med en varm och moderlig Emma Thompson, men "faller offer" för sin yngre (mycket yngre) sekreterare. Har har vi alltså ett maktförhållande som redan är extremt ojämnt, och han är cirka 20 år äldre än henne, men det är hon som framställs som lucifer själv. Alltså tjejen som är singel, och underordnad den äldre mannen på deras gemensamma arbetsplats.

Vissa filmer från tonåren bör nog aldrig ses om på nytt. Inte om man vill undvika ett pockande behov av att låta den nyss uppätna julmaten lämna kroppen från samma håll som den kom in.

Visst, hela verk- och persondebatten är jätteviktig men jag tycker inte att den går att applicera på den här filmen eftersom den är en enda lång hyllning till gubbsjuka. Det är liksom inte ett litet äggskal som kom med i en i övrigt delikat pannkakssmet, det är mer som en smörstekt äggkartong.

Med det sagt. År 2020 kanske kan bli året då vi letar upp filmer som får bli våra nya moderna klassiker. Gärna något som inte känns som en produkt av en livskrisande och gubbsjuk sexist. Jag tror vi fixar det.