Elitettanspelare tränade med Rimbo – som hoppas på ett ja: "Vore jättekul"

Rimbo gjorde årets första fotbollsträning under onsdagen. Där dök några nya ansikten upp. En av dem var Stina Huss. 21-åringen, som har ett förflutet i Sandvikens IF och IK Uppsala, var med och provspelade under passet på Mullevallen. I Sportens livesändning berättade hon varför.

– Jag är fostrad i Knivsta och vill testa med någon klubb som är lite närmare hem, säger Huss.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag skulle säga att jag är snabb, stark och teknisk. Dessutom har jag ett bra tillslag. Jag är väldigt flexibel och har alltid kunnat spela på olika positioner.

Vad har du för relation till Rimbo sen tidigare?

– Jag har bara mött Rimbo en gång, vad jag vet, och det var med Sirius F19-lag för sex år sen. Så det är väl ingen jättestark relation på så sätt.

– Men samtidigt finns det några bekanta ansikten här för mig, som (Isabelle) Lide och ”Berra” (Amanda Bergström). Och så var det så att Patrik (Simonsson, RIF:s tränare) kontaktade mig 2017 och frågade mig om jag skulle vilja spela här, men då blev jag kvar i Uppsala. Det är väl den relationen jag har till Rimbo. Men jag tycker de är trevliga här och har bra tränare med stora planer. Och det verkar vara ett härligt lag med en bra gemenskap.

Hur troligt är det att vi får se dig i Rimbotröjan säsongen 2021?

– Det får man se. Man vet aldrig.

Amanda Bergström, som är klar för en återkomst i Rimbo, spelade ihop med Huss i Uppsala. Bergström är positivt inställd till att duon kan bli lagkamrater på nytt.

– Stina och jag är kompisar. Vi känner varandra bra, men det är inte jag som har lurat hit henne. Jag tycker att det är jättekul och hoppas att hon väljer Rimbo, säger Bergström.

– Hon är lite som jag på planen och spelar på kanten. Sen är hon högerfotad, teknisk och stark i närkampsspelet.

Även Patrik Simonsson är positivt inställd till att ha Huss på provspel.

– Det är en tuff och stark ytterback. Hon har en jäkligt bra inställning och det skulle vara jättekul om hon väljer att förstärka oss, säger RIF:s tränare.

Dessutom dök ett nygammalt ansikte upp under Rimbos träning. EmmaLi Nordengrim joggade vid sidan av fotbollsträningen. Så här förklarade 32-åringen vad hon gjorde där:

– Jag är här mest för att jag behöver social stimulans och för att Rimbo är lite hemma för mig. Sen vill jag börja röra på mig efter en tuff graviditet rent fysiskt, där jag behövde gå på kryckor i ungefär sju veckor.

Nordengrim spelade senast under säsongen 2019, då i Gamla Upsala SK. Sen tog hon en paus under 2020 för att föda barn. Inför fotbollsåret 2021 berättar hon att tanken är inte att hon ska satsa för fullt.

– Jag har två söner och två bonusdöttrar varannan vecka. Tre av dem har två, tre aktiviteter i veckan och min sambo driver eget företag. Så min tid till att spela fotboll kommer inte superhögt i prioritet.

– Samtidigt är det viktigt att man får göra någonting för sin egen skull, som man blir glad och mår bra av. Så jag kommer träna på här en, två dagar i veckan. Sen får vi se hur min kropp svarar och hur tiden räcker till.

Hur troligt är det att du spelar fotboll under 2021?

– Jag kommer garanterat göra någon match under året. Och om jag ska spela fotboll framöver kommer jag spela här i Rimbo. Men sen är det inte säkert att det blir i division 1.