Elena är den rättslösa arbetskraften som utnyttjas i en norrländsk by

Det är vinter i en by i Sverige. En riktig lågvattenvinter med snöhalka och frusenhet, med tystnad och mörker och enstaka hälsningsfraser. I denna by går den invandrade Elena runt och städar åt gamla och mer eller mindre behövande. Villkoren är som de ofta är idag, tjugo kronor i timmen, ingen arbetsrätt och inga bestämda tider; hon ska bara komma när arbetsgivaren kallar. Det är från Elenas horisont Doris Dahlin startar sin berättelse "Ogjort", och det är Elena som förblir den mest berörande gestalten i denna historia om en by.

Elena går från disponentvillan, och en påträngande kåt och beskäftig herre, till andra mindre bemedlade och hamnar till sist hos Gunhild, den goda människan på denna plats. I samtalen med Gunhild finns liv och värme, ett norrländskt jävlaranamma från Gunhilds sida, och en tacksam och road tillit från Elena. Gunhild ska hjälpa henne att få hem sina barn till Sverige över sommaren. Gunhild är också den som hjälpt en annan kvinna i byn, Joy, att komma ifrån sin brutale man.

Från det ena till det andra huset i byn löper denna berättelse, från gamle sure ärkestöten Per-Emil i sin ensamhet, till de båda bröderna Robert och Kristian, till Abdi på pizzerian och Tommy, som oroar sig för var hans dotter tagit vägen. Flera vet att hon blivit misshandlad, ingen vet var hon finns. Sålunda inbegriper författaren också ett mindre kriminaldrama i sin historia, med allt vad det innebär av långsamma funderingar, misstänksamhet och planerad hämnd.

Doris Dahlin ger sina gestalter röst mestadels i monologform. Inre monologer lämpar sig också bra för den här sortens realistiska framställning med stark medkänsla för gestalterna. Den har funkat väl, ända sen modernisterna med Faulkner i spetsen, upptäckte dess fruktbarhet.

För vad blev det av det här, när en bygds befolkning ofta har ambulerande jobb, och den prima lågan av arbetarsolidaritet knappt finns längre.

Men inre monologer som berättar om en persons liv måste också ha en viss spänning, den saknas tyvärr ibland, och gestalten blir, som i den gamle mannen Per-Emils fall, mer som urtypen för svenska åldrade gubbar i allmänhet. Elena däremot, har sin egen klangfärg, där hon befinner sig på gränsen till att bli delaktig i en by och att ständigt vara den utsatta och rättslösa arbetskraften.

Några kapitel i mitten av romanen går på tomgång och fastnar i detaljer om vardagsrum, källare, mat, hem, hus, skogsavverkning och familjeträtor. Men så småningom glimtar det till igen av liv och lite nödvändiga aggressioner, och man känner sig lättad över hur Doris Dahlin lyckas förmedla övergången från det ensamma gnetiga livet, till en gemenskap där människor återigen bryr sig om varandra.

Doris Dahlins roman är en empatisk social-realistisk skildring av en tid och ett folk i en utkantsbygd. Och som så många i norrut belägna bygder kämpar människorna med en sönderfallande mening: Bondekulturen är borta, arbetarkulturen är svag och konkurrerande. Som arketyp för den sista i en generation som ser sig förvånat omkring och undrar: Vad blev det av det här? – fungerar även gubben Per-Emil. För vad blev det av det här, när en bygds befolkning ofta har ambulerande jobb, och den prima lågan av arbetarsolidaritet knappt finns längre.

Då går snart hela Sverige som Jan-Emil och muttrar om kitsliga, småsnåla, olustiga ting, alltmedan han gör sig nyttig med att – åtminstone – plantera och vårda rosorna som hans avlidna fru bett honom om.

Sist vill jag nämna att boken fått ett kongenialt omslag av Lisa Zachrisson.

Gabrielle Björnstrand

*

LITTERATUR

Doris Dahlin

"Ogjort"

(Ordfront förlag)