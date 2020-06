Efter spelartvisten – Rimbo får rätt mot Edsbro: "Inte gjort något avsiktligt"

Rimbo IF och Edsbro IF hamnade i en tvist tidigare under våren gällande två spelare.

Nu har disciplinnämnden på Upplands Fotbollförbund fattat ett beslut – som ger Rimbo rätt.

– Då får vi ta och överklaga, för vi har inte gjort något avsiktligt, säger Björn Eurén i Edsbro.

– Inte mer än rätt, men samtidigt väldigt synd, säger Rimbos tränare Ahmad Yousef.