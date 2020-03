Efter röran med Edsbro – så går Rimbo vidare: "Innan vi tar något beslut..."

Rimbo IF anklagar Edsbro IF för att ha använt två av deras spelare – utan tillåtelse.

Under måndagskvällen diskuterades ärendet – och så här kommer Rimbo att agera.

– Jag ska lyfta det här med styrelsen innan vi tar något beslut. Därför avvaktar vi, säger sportchefen Niklas Alfredsson.