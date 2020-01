Efter Rånäscupen 2020 – här är helgens All Star-lag: "Hela turneringens stora behållning"

Målvakt: Ismet Logo (Rimbo IF)

I hård konkurrens med Robert Parmbäck var Rimbos sweeper-keeper (flygande målvakt) den absolut vassaste sista utposten i cupen. Och då kommer han främst med i All Star-laget tack vare sina offensiva färdigheter snarare än sina målvaktsegenskaper. Styrde spelet i mångt och mycket från sin position, var totalt iskall i flera pressade lägen och drog sig inte för att avancera i banan när tillfälle gavs. Låg dessutom bakom båda målen i finalen och var högst bidragande till att Rimbo kunde vinna Rånäscupen. Här förtjänar även Fredrik Huhtala i RSK ett omnämnande för sina insatser.

Utespelare 1: Wilhelm Lindström (Brottby SK)

Finallaget Brottby kännetecknades primärt av ett oerhört starkt kollektiv – men ska man välja ut en spelare får det blir energiknippet Lindström. Oerhört ansvarstagande i defensiven, men inte heller helt oäven i offensiv väg. Dessutom lär han vara en av spelarna med flest löpmeter i benen efter turneringen. Outtröttlig. Utmanas av Rådmansöduon Fredrik Keskikastari och Marcus Kokk.

Utespelare 2: Sam Liljegren (Rimbo IF)

Här hade man likaväl kunnat välja Arbion Ibri (som var minst lika vass), men lagkaptenen Liljegren kniper platsen precis före av två anledningar. Dels spelade han hela turneringen (Ibri och Logo saknades under söndagens poolspel på grund av futsalmatch med Ankaret FK) och dels täckte han upp för just Logo i Rimbomålet när denne saknades. Utöver det var han den som höll ihop lagmaskinen Rimbo och är man försvarare i ett lag som släpper in ett mål på åtta matcher så är man gjuten.

Utespelare 3: Daniel Bengtsberg (Riala GoIF)

Hade redan aviserat sitt avsked från Roslagsfotbollen tidigare under hösten – och skulle egentligen inte delta i Rånäscupen 2020. Men när det väl kom till kritan kunde inte Rialas skyttekung låta bli att påminna oss en sista gång om sin målfarlighet. Trots att laget rök redan i kvartsfinalen blev Bengtsberg hela turneringens stora målgörare med sex baljor, trots att många konkurrenter spelade fler matcher. Förutom förmågan att alltid vara på rätt plats vid rätt tidpunkt är lagets nummer nio även en grym targetspelare med sin styrka och sin bollträff. Avslutar onekligen karriären på topp. Utmanas närmast av Arvid Slätis (Rådmansö SK) och Isa Maqiteva (Rimbo IF).

Utespelare 4: Mikael Blanck (Roslagsbro U19)

Roslagsbros U19-lag var kanske hela turneringens stora behållning och friska fläkt, åtminstone under gruppspelet där man tog tre raka vinster. Egentligen stack ingen spelare ut mer än någon annan – men med kniven mot strupen väljer Sporten ändå att lyfta fram Mikael Blanck. Lagets nummer nio och referenspunkt kombinerade targetspel med målskytte och låg bakom oerhört mycket i anfallsväg. Närmaste spelare att knipa platsen här var bland annat Rimbos Santtu Suopanki och Patrik Holmström från Rådmansö SK.