Efter NT:s avslöjande – världsföraren klar: "Kört så bra i Hallstavik"

Under torsdagskvällen kunde NT-sporten avslöja att Rospiggarna, som kört in fyra poäng på de inledande omgångarna av Bauhausligan, var nära att hämta in den ryske klassföraren Emil Sayfutdinov.

Klubben själva valde i det läget att lägga locket på och inte kommentera uppgifterna – men nu står det klart att värvningen är i hamn.

31-åringen, som blivit dubbel europamästare och har nio säsonger som VM-förare där det blivit två bronsmedaljer, har skrivit på ett avtal som sträcker sig över den här säsongen.

– Han är en av världens bästa förare. En oerhört rutinerad förare som har stabiliserat sig i världstoppen och det är en av elitseriens bästa förare som ansluter till oss, säger lagledaren Peter Jansson.

Ryssen har ett tre år långt uppehåll inom svensk speedway bakom sig, men har tidigare åkt för klubbar som Masarna, Piraterna och Vetlanda – som han vunnit tre SM-guld med.

Rospiggarna blir förarens fjärde klubb på svensk mark – och till vardags representerar han Unia Leszno i polska Ekstraliga.

– Det känns riktigt bra. Han har ju under tio års tid varit en av världens åtta bästa förare och ett delskäl till att vi tror så hårt på honom är för att han kört så bra i just Hallstavik. Han vann ju GP-tävlingen här 2019 och sedan vill vi ha riktiga lagförare och Emil är verkligen en sådan, säger sportchefen Thomas Viktorsson.

Som också bekräftar att Sayfutdinov kommer att vara startklar till tisdagens hemmamatch mot Masarna – där Rospiggarna äntligen kan välkomna tillbaka en större publik i form av 1400 åskådare.

Hur uppstod den här möjligheten för er – varför väljer ni att plocka in honom?

– Peter och Emil känner varandra sedan tidigare och det var faktiskt Emil som tog första kontakten. Sedan har vi fått specifikt stöd av några sponsorer för att kunna möjliggöra den här värvningen. Vi har ju en budget att förhålla oss till och den kan inte förändras, men tack vare ett antal sponsorer är det här genomförbart.

I och med värvningen av Sayfutdinov har Rospiggarna gjort sin första förändring under juli månad – som är perioden för när elitserieklubbarna får göra skiften i trupperna under säsongen 2021. När juli blir augusti får inga fler förändringar ske, enligt de nya reglerna som skiljer sig från föregående säsonger då man fick göra ändringar fram till att 75 procent av grundserien hade genomförts.

– Däremot är jag rätt säker på att det här inte belastar våra fem transferkort, i och med att Peter inte skrev in nio förare i laguppställningen. Så det är först nu truppen blir komplett, eftersom vi valt att ha en lucka öppen. Så när vi plockar in Emil har vi förstås ett slutspel i tankarna också.

Kommer ni att nyttja några av transferkorten framöver?

– Jag tror inte att vi kommer göra några stora förändringar, utan vi är jättenöjda med truppen vi har. Visst hade vi en tuff match tidigare i veckan, men ser man på förarna vi kan mönstra så är vi väldigt nöjda, säger Viktorsson.