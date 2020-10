Efter målvaktskaoset – Rimbo överkörda i tvåsiffrig förlust: "Nattsvart"

Rimbo Hockeys senaste vecka har präglats av en målvaktskris efter att både Martin Olsson och Jack Lundkvist tvingats kliva av med knä- respektive ljumskskador.

Detta fick laget, med huvudtränaren Niklas Eriksson, att agera och man lånade in den tidigare målvakten Robin Klaar från grannen Norrtälje IK.

Dessvärre hjälpte inte det draget Rimbo överhuvudtaget när man gästade Järfälla HC under fredagskvällen.

Bortalaget hade en extremt tung kväll i nordvästra delarna av huvudstaden – och föll till slut med hela 11–0.

Vad hände?

– Ungefär 24 timmar före matchen stod vi ledare inför spelargruppen och pratade om vikten av att gå in i närkamper, fullfölja tacklingar och att inte svänga undan. I den första perioden tror jag att vi hade tre närkamper som vi gick in i. Tre stycken, på hela första. Det är under all kritik och väldigt tråkigt, för vi står och pratar om saker som spelarna sedan inte går ut och gör, säger Niklas Eriksson.

Som förstås var väldigt besviken efter matchen – men också saklig och balanserad i sin analys.

– Hela säsongen har ju varit märklig. Vi hade väldigt få träningsmatcher, delvis på grund av coronapandemin men också för att vi har gjort en nysatsning med yngre och fler spelare från kommunen. Med tanke på det har blivit så få matcher med så många nya spelare känns det faktiskt som att vi ligger en månad efter.

– Sedan är det klart att när man har haft ledningen inför tredje perioden fyra matcher i rad och ändå lyckats förlora så blir det en tyngd på grabbarnas axlar som är svår att jobba bort. Det är klart att man börjar tvivla på det vi gör. Det tar väldigt lång tid att bygga upp ett självförtroende, men bara några sekunder för att rasera det.

Dessutom hade man endast 13 skott på mål under hela matchen, att jämföra med Järfällas 43 avslut.

Hur känner Robin efter en sådan här comeback?

– Han ska absolut inte lastas för något i den här matchen. Vi gör ju heller inget byte, eftersom vi har två målvakter skadade redan. Jag är ju både vän och har spelat med honom och han är varken glad över laget eller sin insats, för han ville ju komma hit och hjälpa oss till det bättre. Vi är jättetacksamma för att han hjälper oss, men det här var ingen rolig kväll för någon inblandad.

Kan det här vara en väckarklocka?

– Idag är det nattsvart, så jag hoppas att det kan vara en liten väckarklocka. Ingen vill ju åka runt och förlora och med tanke på att vi jobbar mer långsiktigt nu med att få ordning på saker och ting som vi har gjort dåligt så kan det i det längre loppet vara nyttigt med en sån här smäll.

I och med förlusten är Rimbo fortsatt segerlösa under säsongen 2020/21 med fyra förluster och ett kryss. I nästa match väntar Viggbyholms IK på hemmaplan.

Fotnot: Hallsta IK:s match i hockeytrean mot SHK ställdes in under fredagen på grund av skärpta coronarestriktioner i Uppsala län.

MATCHFAKTA

Ishockey, hockeytvåan Östra A, omgång 5:

Järfälla HC–Rimbo IF 11–0 (5–0, 4–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (1.57) Marcus Haglund, 2–0 (7.19) Oskar Ståhl, 3–0 (8.23) Viktor Brokvist, 4–0 (11.45) Oskar Ståhl, 5–0 (12.24) Marcus Haglund

Andra perioden: 6–0 PP1 (25.03) Marcus Green, 7–0 (35.58) Gustav Eriksson, 8–0 (37.37) Gustav Eriksson, 9–0 (38.22) Oskar Ståhl

Tredje perioden: 10–0 PP1 (43.16) Markus Eldh, 11–0 (53.46) Marcus Haglund

Skott: 43–13

Aktuell tabell: Hittas här