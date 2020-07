Efter avbrutna utlandsäventyret – ingen handboll för Södrén framöver: "Motivationen inte på topp"

Förra hösten blev Jenny Södrén äntligen utlandsproffs när hon flyttade till norska Byåsen.

Men klubben rev kontraktet under vintern på grund av ekonomiska bekymmer – och nu kan Sporten berätta att 25-åringen faktiskt överväger alternativet att sluta med handboll.

– Jag har inte stängt dörren för all framtid. Men just nu är inte motivationen på topp, säger hon.