Utklassning och serieledning – Riala dominerade i derbyt mot Väddö: "Riktigt gött, en fantastisk söndag"

Det var ingen snack om saken i söndagens division 6-derby. Riala tog tag i matchen från början och gjorde 1-0 redan i den nionde minuten. Efter det hängde Väddö inte riktigt med. Till slut vann Riala med 6-0.

Andreas Hellström, Rialas lagkapten, är nöjd med lagets insats.

– Vi är överlägsna, tycker jag. Jag vet inte hur mycket bollinnehav vi har, men det var kanske 90 procent. Vi är stabila och gör det vi ska idag. Sen vill jag inte säga något dåligt, men vi är ett mycket bättre lag än Väddö och det visar vi, säger Hellström.

Riala fortsatte med samma tempo och aggressivitet under hela matchen. Hellström är nöjd med att laget inte slog av på takten i slutet.

– Vi ställer inte in skorna och går verkligen in med hjärta under 90 minuter. Det pratade vi om inför. I vår senaste match gjorde vi 1-0, men sen kändes det som att vi la av direkt. Idag fortsätter vi trumma på och gör det bra. Det är viktigt, så att man inte slappnar av och motståndarna får ett skitmål.

Riala leder division 6 östra Uppland efter söndagens match (tvåan Roslagsbro har en match mindre spelad och är tre poäng bakom). Helgens vinst var de gulsvartas tredje raka i serien. Det gör så att laget känner sig starkare och starkare. Men en sak vill Hellström att Riala förbättrar.

– Ja, vi har mycket självförtroende nu. Vi är bättre mot de här lite sämre lagen. Men Roslagsbro och Edsbro, som ligger i toppen, har vi haft det svårt mot. Vi torskade mot Edsbro och mot Roslagsbro var vi bedrövliga. Vi fick en pinne, men var inte alls bra i den matchen. Om vi får till det mot de bättre lagen ska det nog gå bra för oss.

– Det känns som att vi blev stressade i matcherna mot topplagen. Vi jagar upp varandra. Där måste vi vara lite kyligare mentalt och lita på varandra.

Samtidigt tappade Edsbro mark i toppen. Rialas toppkonkurrent föll med 5-2 mot Lemlands IF. Det glädjer Hellström.

– Det här var en fantastisk söndag. Nu har vi ett litet försprång mot dem, och det är riktigt gött.

För Väddö ser det tyngre ut i tabellen. VIF ligger sist. Samtidigt har Väddö spelat en match mindre och har bara sämre målskillnad än Hammarlands IK, som ligger närmast i tabellen.

Matchfakta

Division 6 östra Uppland

Väddö IF-Riala GoIF 0-6 (0-2)

Mål: 0-1 (9) Henrik Mattsson, 0-2 (45) Fredrik Hellström, 0-3 (57) Victor Gustafsson, 0-4 (67) Henrik Mattsson, 0-5 (71) Jesper Hellström, 0-6 (89) Henrik Mattsson.