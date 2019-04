Rimbo IF firade in påsken genom att hemmabesegra Rådmansö i det derbyt lagen emellan på fem år.

Arbion Ibri blev stor hjälte i sin första match med Rimbo IF när han satte 2–1 i den andra halvleken.

Se samtliga höjdpunkter från Skärtorsdagens möte i spelaren nedan.