Självkritiskt RSK – tappade 2-0 till oavgjort: "Vi faller ihop"

Anmäl text- och faktafel

Rådmansö såg ut att gå mot en stabil seger borta mot GoIF Kåre. RSK gick upp till 2-0 i den andra halvleken. Men då tog hemmalaget över matchen och vände till 3-2, innan Rådmansö kunde göra 3-3 och rädda en poäng.

Efter matchen är RSK:s Marcus Kokk kritisk till lagets insats i slutet av matchen.

– Jag tycker att vi spelar fotboll i 60 minuter, sen faller vi ihop under sista halvtimmen. Där tappar vi för mycket. Vi vinner varken första- eller andrabollar under den perioden. Dessutom kommer vi fel i vår press. Då släpper vi in Kåre i matchen.

– Det här känns definitivt som två förlorade poäng. Men man får ändå tänka på att det är positivt att vi lyckas göra 3-3. Det är starkt i ett sådant läge. Sen ligger vi på i slutet och är närmast att avgöra.

Kokk är även besviken på sin egen insats.

– Det var inte direkt någon kanonmatch från min egen sida. Det känns som att jag slår bort många bollar. Så det kan definitivt bli bättre i kommande matcher.

Trots att RSK-spelaren är kritisk till lagets insats så väljer han att hylla en av sina medspelare.

– Anton Jonasson gjorde det bra när han kom in. Han slet enormt och jobbade verkligen på. Dessutom gör han ett mål, säger Kokk.

Fredagens resultat innebär att RSK står på sju poäng efter fem omgångar. Därmed ligger laget femma i division 4 Uppland. Men Rådmansö har spelat fler matcher än samtliga av seriens lag.

Rådmansö har haft ett fullspäckat schema under den senaste veckan, med tre matcher (lördag, onsdag, fredag). Nu väntar flera dagars vila. RSK:s nästa match är den 11 maj. Då tar laget emot Vattholma IF.

LÄS ÄVEN: Supergenomgång av Roslagens fotbollsklubbar – så har ditt lag värvat inför 2019: "Inte tackat nej till en riktig måltjuv"