Rimbo starkast i derbyt – nyförvärvet avgjorde efter drömdebut: "Riktigt jäkla skönt att slå lillebrorsan"

Det kom som en blixt från en klar himmel. När startelvorna offentliggjordes stod det klart att Rimbo hade dragit en dubbelvärvning i hamn – och nyförvärven från Edsbro IF, Sam Liljegren och Arbion Ibri, klev rakt in i derbyt mot Rådmansö SK under skärtorsdagen.

Det skulle visa sig vara ett genidrag från tränarduon Leif Alfredsson och Ahmad Yousefs sida. Liljegren ersatte skadade Simon Chamoun som libero och lagkapten, medan Ibri tog plats till höger på mittfältet.

Och båda stod för två gedigna insatser i derbyt – inte minst Ibri, som avgjorde matchen med sitt 2–1-mål efter en timmes spel.

– Riktigt jäkla skönt att få sätta baljan och slå lillebrorsan i ett derby. Riktigt jäkla skönt, säger han.

Yttern snappade upp en boll utanför gästernas straffområde, vände upp och trots hård markering lyckades han hitta en lucka mellan motståndarna och målvakten Fredrik Huhtala.

– Han var skymd, så det var bara att sätta dit den. Det betyder otroligt mycket att vinna den här matchen. Vi är ju storebror och förde spelet i dag. Det såg man och det känns bara otroligt skönt att vinna.

Annars var det gästerna som öppnade målskyttet när Anton Furevik hittade inbytte Teddy Wallmo med sin frisparksfot. Bollen gick via en Rimbospelare och förbi Anton Hermansson i målet.

Det dröjde dock inte länge innan Kalle Bergh ordnade fram en straff efter att Tommy Alseus blivit alldeles för het i straffområde och använt armarna för att flytta på Rimbomittfältaren i en nickduell. En straff som Ameer Al-Khamees förvaltade iskallt.

Men sedan var det alltså Ibris tur att glänsa – och han medger att den senaste tiden har varit jobbig.

– Man har ju inte vetat om man ska få spela. Vi har ju haft en önskan om att lira i Rimbo, för man vill ju spela sådana här matcher och vinna mot exempelvis Rådmansö. Det är otroligt skönt att vi är här och att det är över. Det blev ju långvarigt, men nu är vi här och det är bara att fortsätta.

Vad har det berott på att övergången drog ut på tiden?

– Svårt att svara på. Jag vet inte vad jag ska svara på frågan. Det har varit mellan klubbarna, men vi är här i alla fall, säger Ibri.

Som även hyllar sin nygamla lagkamrat Liljegrens insats i derbyt – och jämför mittbacken med en viss Liverpoolstjärna.

– Fan, det är bara att kolla på honom. (Virgil) van Dijk, helt klart. Sam är en otrolig spelare och släppte inte förbi någon, inte ens Arvid (Slätis). Skitskönt, han var jättestabil.

Leif Alfredsson var förstås full av beröm när han fick frågan om sina nyförvärv och deras inverkan på laget under matchen.

– Som jag sa tidigare till er har ju Sam varit en av mina önskespelare. Jag hade honom på listan redan i höstas. Och som ni kunde se i dag är Sam kung och dominerade. Han är vår fältherre och skapar verkligen trygghet i laget med sitt lugn och hur han läser spelet.

– "Abbe" är en skön spelare. Jag har ju jobbat med båda två i och med att de tillhörde Rimbo i ung ålder. Han är ödmjuk, stöttar och ger råd till våra yngre. Och att han fick avgöra var så skönt, jag rös verkligen för jag vet hur mycket han har velat spela den här matchen. Det var underbart att det löste sig och jag får tacka Edsbro för de tog till sitt sunda förnuft och lät grabbarna spela på en högre nivå. Där har också vår styrelse med Christer (Rosendahl) och Niklas (Alfredsson) varit med och tagit fram en lösning.

Vad kan du säga om den här processen?

– Det har varit tuffa förhandlingar vad jag har förstått. Jag vet inte riktigt vad det berodde på, men för mig finns det bara ett alternativ. Vill man uppåt så ska grabbarna få gå, precis som vi har gjort till BKV Norrtälje i alla år. De ska ju få möjligheten och jag vet inte hur Edsbros policy är. Men jag är oerhört tacksam, säger Alfredsson.

I och med segern tog Rimbo säsongens första trepoängare – och Ibri tror att laget är i gång på allvar nu.

– Det var nog bara nerver i första matchen. Nu har vi tagit taktpinnen och det är bara att fortsätta. Vi hoppas på det bästa, siktar på topp tre och kör på.

MATCHFAKTA

Division 4 Uppland, fotboll herrar, omgång 2:

Rimbo IF–Rådmansö SK 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (37) Självmål, 1–1 straff (44) Ameer Al-Khamees, 2–1 (57) Aribion Ibri

Publik: 250 personer på Mullevallens Konstgräs

Aktuell tabell: Hittas här