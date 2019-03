Inplockad i tränarstaben – Yousef tror stenhårt på Rimbo: "Enorm potential – bör vara topp tre"

Anmäl text- och faktafel

Under 2018 ledde Ahmad Yousef Edsbro IF i division 6. Till 2019 har han tagit klivet över till Rimbo IF och fotbollsfyran – där tränaren kommer att dela på huvudansvaret tillsammans med Leif Alfredsson.

– Första tiden har varit spännande. Det är lite annorlunda jämfört med tidigare, för här finns det många spelare som är unga och vill utvecklas. Många av spelarna här kommer att ta stora steg och ger du dem ett par år till så lirar de högre upp.

Hur är det att ha ett delat ledarskap – med tanke på att du ensam hade huvudansvaret tidigare?

– Annorlunda. Samtidigt är det kul, för man kan bolla många idéer och sedan har vi lite samma syn på fotboll och sättet vi vill spela på. Hur vi ska hålla ihop det under säsongen och hur vi ska formera laget. Det kommer att bli bra, säger Yousef.

Ni har plockat in flera nya spelare – vem bör man hålla koll på?

– Jag tycker ju att de flesta har överraskat på mig, men om det är någon det här året som egentligen bara kan sätta stopp för sig själv så är det Ameer (Al-Khamees). Han har en enorm potential och en snabbhet som inte många i division 4, eller division 3 för den delen heller, kan matcha. Det enda som kan stoppa honom är han själv. Annars kan han utvecklas hur mycket som helst. Vi har ju lirat honom mycket som ytter, men han kan även gå in i mitten och användas som anfallare. En spännande spelare.

Rimbo kom sexa ifjol efter att ha stått för flera imponerande insatser, inte minst mot topplagen där man plockade poäng mot samtliga ovanför i tabellen. Dessutom släppte man bara in 34 mål, vilket var tredje bäst efter ettan Brottby SK och tvåan IFK Uppsala.

– Det var ett bra år och försvarsspelet var väldigt kompakt. Rimbo har tränat mycket på det och vi håller på att utveckla det ännu mer för att kunna bli giftigare högre upp i banan. Jag tror att det kan bli ännu bättre i år. Vi ska göra det väldigt svårt för motståndarna att ta sig fram.

Kan man förvänta sig ännu mer av Rimbo 2019?

– Ja, det finns en enorm potential i flera av spelarna och med nyförvärven som har tillkommit bör nog Rimbo kunna vara topp tre. Det tror jag, säger Yousef.

Till den här säsongen är man inte längre ensamma om att representera Roslagen i fotbollsfyran. Fjolårets succégäng från division 5, Rådmansö SK, är uppe igen och redan i andra omgången ställs lagen mot varandra.

Yousef ser fram emot derbybataljerna av flera skäl.

– Ja, det är en bullrig uppstickare i populära Rådmansö som har kommit upp och jag har ju själv lirat där, bland annat med Henrik (Holmström) och Kalle (Gäfvert), så det blir ett kärt återseende för bägge sidor, skrattar han.

Och fortsätter:

– Det lär bli en tuff match, väldigt taktisk. Jag tror inte att något av lagen kommer att gå in alltför ivrigt, utan det lär bli mycket taktiskt spel som avgör. Överhuvudtaget är det riktigt roligt för Roslagsfotbollen att vi har en till klubb högre upp i seriesystemet och det blir en extra krydda. Jag ser verkligen fram emot matcherna, det kan bli riktigt skoj.