Frågetecken kring RSK-kuggarna – sportchefen reder ut: "Hoppas att han kommer tillbaka"

Inför höstsäsongen 2018 värvade Rådmansö SK den förre Rimboanfallaren William Pousette – men på grund av den så kallade 1 september-regeln fick division 5-segrarna aldrig använda honom på allvar.

Under vintern har det sedan varit lite oklart och tyst kring anfallarens status – men nu berättar sportchefen Arvid Slätis hur det ligger till.

– Han är skadad. "Wille" dras med en hälseneskada som håller honom borta från fotbollen. Annars skulle han vara en jättekugge, eftersom han har otroliga kvaliteter för division 4. Jag hoppas att han kommer tillbaka, men vi vet inte. När man går skadad är kanske inte suget lika stort heller, så det är väl en blandning.

Får vi se honom i Rådmansötröjan den här säsongen?

– Ja, det får vi.

Viktige Fredrik Keskikastari var en av de stora anledningarna till att Rådmansö gick upp ifjol. Den förre Rimbokaptenen höjde onekligen sin omgivning under 2018 och var en av de första spelarna som dåvarande tränaren Mikael Douhan skrev ner i sin startelva.

Men den försvarsinriktade liraren har fått barn under vintern och hur mycket han faktiskt kommer att spela återstår att se.

– Ja, han har ju barn tillsammans med Johanna Möller (mittback i Rimbo IF) och har tränat lite sporadiskt under vintern. Båda två vill ju spela fotboll och ska väl kombinera det på ett bra sätt. Han var med när vi mötte Hallsta häromveckan, så jag blir inte förvånad om han spelar ett ex antal matcher under säsongen. säger Slätis.

Se hela intervjun med Rådmansös Arvid Slätis och Marcus Kokk i spelaren nedan!

Fakta – Matcher som du kan följa live på NT kommande veckor

Fredag 12 april

► Rådmansö SK–Rasbo IK, division 4 Uppland

Lördag 13 april

► Tärnsjö IF–Rimbo IF, division 1 norra Svealand

► Hille IF–Rimbo IF, division 1 norra Svealand

► IFK Uppsala–BKV Norrtälje, division 3 norra Svealand

Onsdag 17 april

► Riala GoIF–Rådmansö SK, division 5 östra

Torsdag 18 april

► Rimbo IF–Rådmansö SK, division 4 Uppland