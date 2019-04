Fotbollssvepet v.15: Premiärspecial – Femmålsskytt i debuten, ifrågasatt målskytt och årets mål(?)

Anmäl text- och faktafel

Precis som under 2018 kommer NT-sporten att sammanfatta de lokala fotbollsmatcherna från veckan som gått.

Denna säsong kommer vi dock inte gå igenom samtliga matcher som spelats, utan istället plocka fram ett antal punkter som stuckit ut lite extra.

Årets första Svep blir ett premiärextra, där vi lägger fokus på de serier som startade upp under veckan som gick.

Succé-debuter i damfemman

Snacka om pangstart i omstarten för Riala GoIF! Samarbetslaget från Åland hade inte en chans när Elin Storäng och hennes gäng tog färjan över Östersjön. Med sig hem hade man tre poäng efter seger med 4–0. Kapten Storäng inledde säsongen med ett hattrick innan Vilma Hakala fastställde slutresultatet. En riktig smakstart för Riala.

Och på tal om smakstarter; Rådmansö SK ville inte vara sämre när man premiärspelade "hemma" mot Roslagsbro IF på Norrtälje Sportcentrum. Det var visserligen gästerna som inledde målskyttet genom Charlie Linusson, men sen var det RSK-show all the way. FEM(!) mål av Madelene Björklund och ett av Frida Widholm bäddade för en 6–1-seger.

Nykomlingarna har verkligen presenterat sig för sitt motstånd direkt. Frågan är vem av dem som är starkast i derbyt på onsdag, som Sporten livesänder på sajten.

Vem gjorde målet?

Hallsta IK inledde division 5-säsongen med att förlora borta mot Rosersberg med 3–1 och det såg länge ut som att BKV Norrtälje 2 skulle få nöja sig med en poäng mot Unik.

Andreas Ingemarsson gav BKV ledningen redan efter fem minuter, men strax efter halvtidsvilan kvitterade Unik genom Omeed Khalil – och så såg matchen ut att sluta. Men i den andra övertidsminuten skickade Unik in bollen i eget mål och såg därmed till att skänka bort tre poäng till BKV 2. Eller gjorde de det? På Instagram pekar nämligen BKV själva ut Linus Söderberg som målskytt och matchvinnare. Oavsett – seger blev det för BKV Norrtälje 2 och en fin start på säsongen.

Välkommen tillbaka!

Frånvaro i nästan tolv månader med anledning av graviditet och barnafödande – men det visade Johanna Möller inga som helst tecken på i segermatchen mot Hille. Tillbaka på sin mittbacksposition spelade Möller samtliga 90 minuter – och såg dessutom till att gästerna kunde gå till pausvila med 3–0 efter ett av sina patenterade nickmål på hörna. Stod även för en mycket god insats i försvaret. En fullt godkänd comeback.

Fureviks fullträff

Rådmansö SK smygstartade division 4-säsongen redan på fredag kväll när man tog emot Rasbo på Norrtälje Sportcentrum. Att RSK är nykomlingar i herrfyran syntes inte mycket av. Arvid Slätis nätade två gånger om innan Anton Furevik stal showen. En frispark från en snäv vinkel, en meter utanför straffområdet, knorrades in vid första stolpen och frågan är om vi kan ha sett årets mål redan i den första omgången? Snyggt var det i alla fall.

Veckans Bästa

Målskytt

Madelene Björklund, Rådmansö SK: Fem mål i första seriematchen för nystartade RSK. Motivering överflödig.

Passning

Therese Rizzo, Rimbo IF: Genomskäraren fram till Michaela Johansson bäddade för 2–0 mot Hille och gjorde att gästerna kunde koppla ett grepp om matchen både målmässigt och spelmässigt.

Mål

Anton Furevik, Rådmansö SK: Frisparken i slutminuterna som innebar 3–0 för Rådmansö mot Rasbo är svår att snacka bort. Innermittfältaren presenterade sig verkligen för motståndet och hade blivit matchvinnare, om inte David Rodriguez Bergström fastställt slutresultatet på övertid.