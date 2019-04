BKV Norrtälje värvar från Superettanklubb – viktig pusselbit in i lagbygget: "Väldigt skolad – och en bra kille"

Anmäl text- och faktafel

För den som har följt BKV Norrtälje under försäsongen är Linus Dahlgren inget obekant ansikte – med tanke på att målvakten har stått de flesta träningsmatcherna.

Nu väljer klubben också att knyta till sig 21-åringen – ett beslut som var minst sagt nödvändigt med tanke på att den andra målvakten, Andreas Carlsson, dras med knäbekymmer.

– Det är en väldigt skolad målvakt som är jäkligt duktig och som har kommit in i gruppen på ett bra sätt. På grund av Andreas knäskada har Linus spelat väldigt mycket under försäsongen och därför känns det bra att vi också får in honom i laget, säger Tobias Lindström.

Hur är han som målvakt?

– Lång. Han har en riktig målvaktskropp och är tekniskt duktig. Ung och utvecklingsbar, men viktigast av allt är han en bra kille.

I fjol förfogade BKV över en av de absolut vassaste division 2-keeperna i Rager Rebandi – som dock har lämnat för division 1 och Vasalunds IF.

Är det rimligt och tro att Dahlgren ska ersätta honom rakt av?

– Nej, vi har ju uttryckt att det kommer vara en kamp om förstavantarna mellan Linus och Andreas. Att säga att någon av dem skulle gå in och ersätta Rager vore oschysst. Men vi har två riktigt bra målvakter nu och det är viktigast, säger Lindström.

Vad är status på Carlsson just nu?

– Han har fortfarande lite problem och kan inte gå hundra. Vi har satt in lite försiktighetsåtgärder, eftersom han fick lite bakslag på lägret. Men vi hoppas att han är tillbaka snart så vi får till en konkurrenssituation.

Dahlgren, som är närmare två meter lång, har erfarenhet från att ha suttit på bänken i superettan och lär vara favorit till att få starta premiären borta mot IFK Uppsala på lördag med tanke på att Carlsson inte är helt redo än.

BKV Norrtälje inleder division 3-säsongen borta mot IFK Uppsala under lördagen klockan 16.00 – och matchen kan du följa live här på norrteljetidning.se.

Fakta – Matcher som du kan följa live på NT kommande veckor

Fredag 12 april

► Rådmansö SK–Rasbo IK, division 4 Uppland

Lördag 13 april

► Tärnsjö IF–Rimbo IF, division 4 Uppland

► Hille IF–Rimbo IF, division 1 norra Svealand

► IFK Uppsala–BKV Norrtälje, division 3 norra Svealand

Onsdag 17 april

► Riala GoIF–Rådmansö SK, division 5 östra

Torsdag 18 april

► Rimbo IF–Rådmansö SK, division 4 Uppland