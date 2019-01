Vintersvepet: NIK lämnar jumboplatsen, nya pallplatser för HSK och nästan hela vägen för Ceres

Ishockey

Norrtälje IK inledde veckan på inslagen väg och inkasserade femte förlusten i Hockeytreans fortsättningsserie, men man skulle få avsluta veckan betydligt roligare. På fredagskvällen kom nämligen fjolårets lagkapten Daniel Nylund på besök med sitt nya lag KTH. Med ett antal inlånade Rimbo-spelare kunde NIK köra över KTH och vann med 4–0. Segern gör att man nu lämnar jumboplatsen och bara har en poäng upp för att ta sig över nedflyttningsstrecket.

Även Hallsta IK i Allfyran spelade dubbla matcher förra veckan. Onsdagens bortamatch mot Mälarhöjden/Bredäng slutade med uddamålsförlusten 4–3, men när Brinkens IF gästade Holmenrinken i fredags blev det storkross. Med de imponerande periodsiffrorna 4–1, 5–0 och 7–1 kunde Hallsta besegra ett manfattigt Brinken med 16–2. Segern var Hallstas andra i Allfyran och gör att man ligger trea i den mycket jämna tabellen.

Rimbo IF hade spelledigt i fredags, men under tisdagen reste man till Nynäshamn för att möta nuvarande tabelltrean. Matchen slutade med fortsättningsseriens första förlust för division 2-laget, som hade ett gyllene läge att avgöra matchen i den andra perioden. Timothy Avegård satte 2–2 knappt två minuter in och sedan fick Rimbo spela med en man mer på isen större delen av perioden efter att Nynäshamn dragit på sig inte mindre än 35 utvisningsminuter. Men målen uteblev och i den tredje perioden kunde hemmalaget forcera och vann med 4–3.

Matchfakta

Hockeytvåan östra fortsättning

Nynäshamns IF HC–Rimbo IF 4–3 (2-1, 0-1, 2-1)

Mål, Rimbo: 2–1 (17.21) Simon Ripstrand (Pauls Hodzko, Jacob Aronsson), 2–2 (21.41) Timothy Avegård (David Wiberg, Ludwig Björklund), 4–3 (59.09) Karl Pettersson (Björklund, Avegård).

Skott: 32–44

Utvisningsminuter: 41–6

Publik: 205 i Folkets Hall

Domare: Daniel Tallbo.

Hockeytrean östra fortsättning

Kista HC–Norrtälje IK 3–1 (2-0, 0-0, 1-1)

Mål, NIK: 2–1 (44.21) Tim Green (Mathias Regnestam, Mathias Derneby)

Skott: 52–26

Utvisningsminuter: 10–6

Publik: 56 i Husby Ishall

Domare: Jim Holmlund

Norrtälje IK–KTH:s Ishockeyförening 4–0 (1-0, 1-0, 2-0)

Mål: 1–0 (17.51) Timothy Avegård (David Wiberg, Max Rundberg), 2–0 (37.33) Jonathan Lundberg (Avegård, Wiberg), 3–0 (50.57) David Wiberg (Avegård), 4–0 (58.03) Jonathan Lundberg (Wiberg, Avegård).

Skott: 39–24

Utvisningsminuter: 54–22

Publik: 111 i Contigahallen

Domare: Otto Möller

Allfyran östra

Mälarh/Bre Hockey–Hallsta IK 4–3 (2-1, 2-1, 0-1)

Mål, Hallsta: 1–1 (01.41) Jesper Andersson (Pontus Bergsten, Kim Rosman), 2–2 (20.40) Felix Haeger-Sjöström (Jesper Andersson), 4–3 (50.43) Jesper Andersson (Andreas Andersson).

Skott: 46–39

Utvisningsminuter: 6–18.

Domare: Jesper Holm Öste

Hallsta IK–Brinkens IF 16–2 (4-1, 5-0, 7-1)

Mål: 1–0 (04.40) Fabian Stigberg (Daniel Reinvalds, Sebastian Stigberg), 2–0 (06.17) Pontus Bergsten (Kim Rosman, Jesper Andersson), 3–0 (14.14) Casper Norberg (Victor Karlsson, Vegard Pettersson), 4–0 (16.17) Reinvalds (J. Andersson), 4–1 (16.34) Adam Lidemar (Johan Wallqvist, Philip Kvist), 5–1 (29.48) Norberg (Karlsson), 6–1 (34.12) Daniel Pettersson (Rosman), 7–1 (36.38) Rosman (Pettersson, Norberg), 8–1 (37.09) Reinvalds (Felix Haeger-Sjöström), 9–1 (37.43) Pettersson (Karlsson, S. Stigberg), 10–1 (40.34) Haeger-Sjöström, 10–2 (42.25) Oscar Hallgren (Jesper Andersson, Hugo Otto-Vallin), 11–2 (52.22) Reinvalds (Haeger-Sjöström, S. Stigberg), 12–2 (54.14) J. Andersson (Rosman, S. Stigberg), 13–2 (55.16) Norberg (F. Stigberg), 14–2 (55.31) Pettersson (Karlsson, Norberg), 15–2 (56.21) Haeger-Sjöström (J. Andersson, Reinvalds), 16–2 (57.29) Reinvalds (Haeger-Sjöström, F. Stigberg).

Skott: 45–28

Utvisningsminuter: 31–6

Publik: 125 i Holmenrinken

Domare: Mikael Stavlind

Handboll

Det var mycket spelledigt för de lokala laget i handboll den gångna veckan. De enda som spelat matcher är Hallsta HF i damtrean och HK Ceres damer i division 2.

För Hallsta blev det säsongens tolfte förlust i en jämn match mot Rosers. 11–11 i halvtid ble till 21–27 innan slutsignalen gick. Evelina Martinsson stod för starka elva mål och blev bästa målskytt i matchen.

För HK Ceres väntade Sollentuna på bortaplan och även här blev det förlust med 20–21. Ceres var inte alls med från start och Sollentuna kunde gå ifrån till en 12–6-ledning i första halvlek. Efter paus vaknade gästerna dock till och började plocka ikapp. Ett straffmål av Alice Tollbring efter 55.32 betydde 19–19, men det var alltså hemmalaget som drog det längsta strået och avgjorde med två raka mål.

Matchfakta

Division 2 ösv norra

Sollentuna HK–HK Ceres Norrtälje 21–20 (12–6)

Mål, Ceres: Felicia Sjöberg 5, Ida Rosman 3, Alice Tollbring 3, Linn Kraft 3, Klara Berntsson 2, Ronja Linusson 2, Lovisa Eriksson, Ida Nyström.

Publik: 68 i Sollentuna Sporthall

Domare: Martin Fried, Robert Engholm

Division 3 ösv östra damer

Hallsta HF–HK Rosers 21–27 (11–11)

Mål, Hallsta: Evelina Martinsson 11, Nadja Johansson 5, Emma Hynninen Norberg 2, Josefine Perås 2, Nathalie Häll.

Publik: 37 i Hallstaviks Sporthall

Domare: Johan Skoglund, Harald von Sydow

Innebandy

Lagen i herrtrean hade speluppehåll den gångna veckan, men i herrfemman tog Väddö IF en viktig poäng när man mötte serieledarna Tobo/Örbyhus. 3–3 slutade matchen efter att Tobo/Örbyhus kvitterat med åtta minuter kvar av andra perioden. Innan dess hade Väddö haft kommandot i matchen, men efter en mållös tredjeperiod fick lagen dela på poängen.

För IBF Roslagsalliansen i damtrean blev det tre nya poäng när man besegrade Björklinge U med 8–5 på bortaplan. Lagen stod på samma poäng inför matchen, men det var alltså gästerna som hade mest krafter i söndags. Redan efter första perioden hade IBF gått ifrån till 4–1. Hemmalaget knaprade ikapp med tre mål i den andra, men sista perioden vann IBF åter med 4–1. Jessica Karlsson stod för fyra mål och blev tillsammans med Moa Lindén matchens bästa poängplockare.

IBK Östhammar/Midas IBK hade en tyngre helg när man förlorade hemma mot Storvreta U med 6–8. Redan i den första perioden gick gästerna ifrån till 2–4 och sedan orkade inte hemmalaget komma igen. Lagkaptenen Linnéa Gustafsson blev matchens bästa målskytt med sina fyra fullträffar.

Matchfakta

Division 2 damer

IBK Östhammar/Midas IBK–Storvreta IBK U 6–8 (2-4, 2-2, 2-2)

Mål, Östhammar/Midas: 1–0 (04.06) Milla Åsenbrygg (Sanna Holgersson), 2–4 (11.44) Linnéa Gustafsson (Milla Åsenbrygg), 3–4 (21.36) Linnéa Gustafsson (Sanna Holgersson), 4–5 (37.29) Linnéa Gustafsson, 5–6 (43.34) Annica Ingemarsson (Jennifer Höglund), 6–8 (58.28) Linnéa Gustafsson (Sanna Holgersson).

Skott: 29–38

Publik: 62

Domare: Richard Öhneskog, Marcus Svedinger.

Division 3 damer

Björklinge BK U–IBF Roslagsalliansen 5–8 (1-4, 3-0, 1-4)

Mål, IBF: 0–1 (02.18) Jessica Karlsson (Emma Röttorp), 0–2 (03.55) Jessica Karlsson (Moa Lindén), 0–3 (11.13) Ida Gustafsson-Ek, 1–4 (12.44) Emma Röttorp (Moa Lindén), 4–5 (46.53) Moa Lindén (Emma Röttorp), 5–6 (54.03) Jessica Karlsson (Amanda Kuusisto), 5–7 (55.14) Jessica Karlsson (Moa Lindén), 5–8 (57.32) Iza Edslätt (Emelie Huhtala)

Skott: 34–38

Publik: 33

Domare: Georgios Papadakis, Vesa Petterson

Division 5 herrar

Väddö IF–Tobo/Örbyhus FF 3–3 (2-0, 1-3, 0-0)

Mål: 1–0 (09.27) Anton Flood (Simon Berchtold), 2–0 (13.59) Aleksander Flood (Adam Philipsson), 2–1 (20.46) Adam Eriksson (Erik Hemström), 2–2 (22.40) Adam Eriksson (Jimmy Norberg), 3–2 (23.48) Felix Widnersson (Petter Biloch), 3–3 (32.03) Freddy Brunnkvist.

Publik: 69

Domare: Olle Isacsson, Henrik Ramborg

Skidskytte

Efter förra helgens JSM var det dags för SweCupen i skidskytte att gå vidare med deltävling fem och sex. Bore SK stod för värdskapet när det kördes masstart och sprint under två dagar i Torsby. För Häverödals Erika Österman inleddes helgen på bästa sätt med en vinst i lördagens masstart. Trots fem bom tog sig Österman i mål först av alla, 45 sekunder före lagkamraten Alva Sköld.

I söndagens sprinttävling blev det ombytta roller för Sköld och Österman. Med endast en bom i stående skytte vann Alva Sköld 21,9 sekunder före Österman som bommade två i det stående skyttet. För Österman och Skölds ålderskamrat Lisa Melén-Olsson blev det en åttondeplats i masstarten som följdes upp av en fjärdeplats i sprint, endast tre sekunder från pallen.

Storasyster Cordelia Melén-Olsson kom aldrig till start i helgens tävlingar, det gjorde inte heller Linda-Louise Köld. För Sebastian Norr blev det en åttondeplats i masstarten, en placeringen före klubbkamraten Loke Sköld. I sprintloppet blev det en delad åttondeplats för Sköld, medan Norr inte kom till start. Hampus Claesson i H18-19-klassen slutade åtta i sprinten och sjua i masstarten.

Isracing

I helgen avgjordes den tredje deltävlingen i isracingserien i Gävle. Rospiggarna körde imponerande, nollade endast i fyra heat och slutade tvåa bakom ÖMK Rundbana. Bästa förare i Rospiggarna blev Jonas Andersson och Pontus Fick som båda tog nio poäng vardera. Fick inledde med ett stopp i sitt första heat men var sedan ostoppbar och tog tre raka heatsegrar.

De fjärde och sista deltävlingen körs i Hallstavik den 17 februari.

Rospiggarnas poäng:

Pontus Fick 9, Jonas Andersson 9, Pierre Hallén 6, Mikael Flodin 6, Hans-Olof Olsén 3.