Drömpremiär för SIF Norrtelje – blixtvändning bakom utskåpning: "Perfekt att dra igång så här"

SIF Norrtelje har väntat på bandypremiären 2018/19. Så väl den första som andra matchen sköts upp på grund av isproblem – och länge var det även osäkert om det skulle bli spel i helgen när motståndarna Eskilstuna BS hotades av nedläggning.

Men bortalaget fick ihop ett manskap och tog sig till ett välspolat och soligt IP under söndagen – för att sedan få en drömstart i matchen. 0–2 redan efter 16 minuter och båda målen inprickade av Sebastian Gustavsson.

SIF gav sig dock inte, öste i stället på framåt med mycket folk och till sist kom utdelningen. En vårdslös bentackling renderade i en straff som Daniel Karlsson förvaltade på bästa sätt. Knappt fyra minuter senare hittade Linus Olsson in till Jakob Lännevall som skickade in kvitteringen. Ytterligare fem minuter senare stod Johan Redenius på rätt plats vid rätt tillfälle, högg på en retur och rakade in ledningsmålet.

Allt inom loppet av tio minuter i slutet av första halvlek.

– Vi visste att de bara hade en avbytare och tänkte att vi gnuggar på, oavsett vad det står. De blev trötta, samtidigt som vi anföll med mängder av spelare och till sist fick vi betalt. Man vet ju hur det blir när det andra laget tröttnar. I början föll vi in lite i deras tempo, när vi egentligen vill ha fart och fläkt. Inför andra sade vi att vi måste trampa mer skridskor och det kan man säga att vi gjorde, skrattar Johan Redenius.

För om vändningen kom i första halvlek – så var det en utklassning som väntade i andra. Linus Olsson frispelades av Daniel Falk och satte 4–2, Pontus Thörnblad tog sig upp och knoppade dit femman. Junioren Emil Kelter fick hänga 6–2-målet och Redenius tryckte in 7–2 på egen hand.

– Gentemot förra säsongen så har jag betydligt bättre tryck och är mer rejäl i allt jag gör. Jag är ju en kraftfull spelare som vill använda mig av farten och göra poäng. Jag ska vara en offensiv kraft, så det var skönt att få utdelning, säger tvåmålsskytten.

Och lyfter två lagkamrater:

Högerhalven Falk och backgiganten Thörnblad – som stängde matchen med ett mäktigt långskott till 8–2.

– "Danne" alltså... Åker man rätt och har blicken uppe, då kan man räkna med en passning och i förlängningen en enkel målchans. Sedan måste jag nämna Pontus. Två mål som libero är inte dumt och vilket skott där i slutet, säger Redenius.

Med tanke på den här märkliga inledningen – ni hade laddat för det här?

– Ja, äntligen. Det var perfekt att dra igång så här. Föreningen har jobbat järnet för att få ihop isen, vi har haft bra träningar och nu bjöds det på fantastiskt väder. Det märktes på grabbarna när vi kom hit. Det var tunga blickar, man såg att vi bara skulle ut och prestera.

Vad betyder det att få en sådan start, om man ser till vilken rörig säsong ni hade i fjol?

– Jätteviktigt. Det är ju alltid viktigt att ta två pinnar och Eskilstuna är ett lag som vi ska ta i år. Vi fick kämpa för att hålla oss kvar i fjol och det lär bli svettigt i år också. Det gäller att kriga varje match och vinna mot lagen som är jämbördiga med oss. Det gjorde vi nu och därför är det riktigt skönt att bandyn är igång, säger Redenius.

Matchfakta

Bandy, division 1 Östra, omgång 1:

SIF Norrtelje–Eskilstuna BS 8–2 (3–2)

Mål: 0–1 (15) Sebastian Gustavsson, 0–2 (17) Sebastian Gustavsson, 1–2 straff (32) Daniel Karlsson, 2–2 (36) Jakob Lännevall, 3–2 (42) Johan Redenius, 4–2 (50) Linus Olsson, 5–2 (70) Pontus Thörnblad, 6–2 (80) Emil Kelter, 7–2 (82) Johan Redenius, 8–2 (90) Pontus Thörnblad

Hörnor: 9–3

Utvisningsminuter: SIF 1x2

Publik: 70 personer

Aktuell tabell: Hittas här.