Tränarduo till Rimbo – plockar succécoach från serievinnaren: "Sista pusselbitarna"

Rimbo agerar på tränarsidan – och hämtar in två nygamla namn till ledarstaben. In kommer Torbjörn Strandberg, med ett förflutet i just Rimbo, och Jennifer Lundborg Larsson, bland annat med meriter från Upplandslaget.

– Det känns fantastiskt kul och blir sista pusselbitarna, säger sportchefen Sarah Lindberg.