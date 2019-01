Så ser Palmquist på en comeback i Rimbo IF: "Vad ska jag säga..."

Tidigare under torsdagen kunde Sporten berätta att Olivia Palmquist lämnar Bollstanäs SK efter två säsonger. Målvakten, som bor i Rimbo, har inte längre motivation för att pendla tolv mil tur och retur för att spela i division 1 – sedan det stod klart att seriesuveränen bommade kvalet till elitettan trots att de gick obesegrade genom grundserien 2018.

Därmed blir den givna följdfrågan hur hon ser på en eventuell comeback i sitt gamla lag – som hon var med och spelade upp till division 1 säsongen 2014.

– Vad ska jag säga... jag vet inte vad som lockar just nu. Samtidigt är hela tanken på att kunna vara på hemmaplan rätt bra och skön, men jag vet inte om jag är så sugen på att stå i mål. Vi får se vad som känns bra och vad jag hinner med. Jag spelar ju futsal (med Djurgårdens IF) och där väntar lite slutspel efter att vi har vunnit serien. Jag tycker ju fortfarande att det är sjukt kul att vara en del av ett lag och vet inte om det är målvaktsbiten jag är less på. Men jag har en bra relation med Sarah (Lindberg, sportchef i Rimbo) och de flesta i laget, eftersom jag har spelat med dem och några av mina bästa kompisar finns ju där.

Med tanke på din säsong – är det andra klubbar som har hört av sig?

– Nej, inga från högre divisioner. Jag har ju hört att klubbar kanske ska höra av sig, men de har kanske haft mig som andra- eller tredjeval och alla vill ju säkra upp med spelare så fort som möjligt. Så nej, det är inga intressanta eller stora klubbar som har hört av sig.

