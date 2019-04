Möller tillbaka i Rimbo – målskytt direkt i premiärvinsten: ”Jobbar lite i uppförsbacke”

Anmäl text- och faktafel

Det blev bara fyra matcher för Johanna Möller i Rimbotröjan förra säsongen. En månad in på säsongen tvingades hon kliva åt sidan då hon väntade barn.

I december födde hon en son och när Rimbo startade upp säsongen 2019 borta mot Hille fanns Möller med på planen från start.

– Det var jättekul. Jag hade inte så mycket förväntningar, kände inte till dem här (Hille). Fick höra att de var nykomlingar. Men jätteskönt med vinst, så klart, säger hon.

Det blev 90 minuter direkt för Möller i återkomsten och innan första halvlek var slut hade hon även skrivit in sig i målprotokollet.

My Magnusson skickade in en hörna och som så många gånger förut hoppade Johanna Möller högst och nickade in 3–0.

– Det var roligt. Jag gjorde mycket nickmål förr, så det var kul att få trycka dit den. Det kändes som att här kan jag inte missa, men att det ändå var nära att jag missade. Men så satt den, säger hon.

Innan Möllers patenterade nickmål hade Therese Rizzo inlett säsongens målskytte efter 17 minuter, följt av 2–0 genom Michaela Johansson 20 minuter senare.

När andra halvlek startade syntes det tydligt att gästerna inte ville ge bort den ledning man skaffat sig. En lång period av väldigt avvaktande spel följde innan hemmalaget reducerade en kvart in i halvleken genom Cornelia Lennartsson.

Målet gav Rimbo lite mer energi och sex minuter senare skickade Tuva Klar in en hörnretur och punkterade matchen till 4–1.

– Vi jobbar bra i alla lagdelar matchen i genom. Sen upplever jag att det var ganska segspelat. En ganska kraftig blåst och de var på hugget, säger Johanna Möller, som ändå tyckte kroppen svarade ganska bra efter ett knappt års frånvaro.

– Det känns helt okej. Det är lite uppförsbacke hela tiden, men det kommer väl.

Hur mycket hon kommer att spela under säsongen är ännu inte helt klart.

– Jag har sagt att jag tar en match i taget, så får vi se, säger Johanna Möller.

Matchfakta

Division 1 norra Svealand

Hille IF-Rimbo IF 1–4 (0–3)

Mål: 0-1 (17) Therese Rizzo, 0-2 (38) Michaela Johansson, 0-3 (44) Johanna Möller, 1-3 (65) Cornelia Lennartsson, 1–4 (70) Tuva Klar

Domare: Natnael Zerezgi