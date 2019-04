Eriksson: ”Rimbos premiär var inte perfekt – men bjöd på flera glädjeämnen”

Anmäl text- och faktafel

Precis som väntat bjöd tränare Harald Luther inte på några överraskningar när det gällde laguppställningen i premiären mot Hille.

I Sportens livesändning från Mullevallen i torsdags stod undertecknad och kollega Christopher Grönlund och spekulerade i vem som skulle göra Kajsa Sund sällskap på mitten. Jag fick rätt.

För precis som jag trodde så valde Harald Luther att sätta in rutinerade Sarah Lindberg istället för en av de yngre förmågorna. Dessa fick dock också en del speltid – men först efter att Rimbo säkrat segern.

Läs även: Grönlund: "Låt 2019 bli ett mellanår för Rimbo – ge mig ett nytt Bergströmskt genombrott"

Premiären mot Hille var inte perfekt – men den bjöd på flera glädjeämnen, sett med Rimboglasögon.

Johanna Möller var tillbaka efter barnafödande och nätade direkt på sitt patenterade "nick på hörna"-vis. Tillbaka i gammalt gott slag alltså, knappt sex månader efter förlossning. Imponerande.

Matilda Ullström har bevarat farten i fötterna under vintern och bjöd på några riktigt härliga löpningar till vänsterkanten. Det gick så långt att Hille till slut nästan punktmarkerade den snabba yttern. Får hon bara in siktet mot mål så kommer det kunna bli både en och två baljor per match för hennes del.

Läs även: Möller tillbaka i Rimbo – målskytt direkt i premiärvinsten: ”Jobbar lite i uppförsbacke”

Michaela Johansson bjöd på några riktigt fina, perfekt tajmade löpningar hon med. Inte minst då hon satte 2–0 efter en fenomenal passning av Therese Rizzo.

Rizzo som själv inledde säsongens målskytte när hon mer eller mindre, efter 20 minuter, ramlade in målet med boll och allt. Alla sätt är bra utom de dåliga och mål blev det.

Några mål blev det inte för Kajsa Sund, men trots det bjöd hon ändå på några fina chanser. Och frustrationen hon visade efter att hon misslyckats med avslutet eller passningen bådar gott. Kan hon vända frustrationen till tändvätska så blir det en riktigt bra säsong det här.

BILDEXTRA: Målen, jublet och comebacken – se bilderna från Rimbos premiärseger mot Hille

Som ni kan läsa finns det mycket som talar för att det här blir en fin säsong för Roslagens bästa fotbollslag. Förhoppningsvis är hemmaspöket från förra våren bortjagat från Mullevallen och Arkadien, så hemmapremiären på annandag påsk blir en lika rolig tillställning som lördagens säsongsstart.

Till slut, måste jag bara få lyfta fram Tuva Klar. Hon är den i Rimbos unga gäng som har absolut störst chans att nå riktigt långt den här säsongen, och visade redan i premiären att hon är på gång. Inbytt efter 62 minuter behövde hon bara åtta minuter på sig för att göra sitt första mål för året. Dessförinnan hade hon lurat upp Linda Persson på läktaren för att köpa hela kiosken när hon tunnlade Hilleförsvaren med en klackspark. Så oerhört snyggt! 16-åringen går mot en strålande säsong – och något säger mig att det nog inte kommer dröja länge innan hon har spelat till sig en startplats i det oerhört konkurrenskraftiga anfallet som Rimbo har.