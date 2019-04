Efter nederlaget senast – så ska Rimbo hitta tillbaka: "Vill få in mer flyt"

Anmäl text- och faktafel

I 0–3-förlusten mot Bollstanäs saknades det där anfallsspelet som så ofta kännetecknade Rimbo IF under 2018 och som hjälpte dem att skörda framgångar. Något som bidrog till både frustration och besvikelse hos spelarna och ledarna efteråt.

När Sporten når Matilda Ullström några dagar efter nederlaget medger hon att det var tungt – inte bara på grund av förlusten i sig.

– Klart att man var besviken. Jag gick ju in med inställningen att det förhoppningsvis skulle gå bättre mot dem nu än under 2018. Jag missade dessutom bortamötet under hösten och kände ett extra sug till att ta revansch. Sedan är det klart att de förtjänade vinsten, för Bollstanäs var bättre än oss. Men det var surt att det slutade 0–3 i stället för kanske 0–1.

Ullström, som ska vara en av de bärande spelarna i Rimbos offensiv, har funderat på varför laget inte alls fick spelet att stämma – och varför hon själv inte kom loss fler gånger på sin kant.

– Det jag reflekterat mest över är hur mycket energi som gick åt. Vi fick ju lägga mycket kraft på att vara mer defensiva än vad vi brukar, men det var ju mycket på grund av att Bollstanäs har så snabba och offensiva yttrar. Det bidrog nog till att vi inte hade samma ork när lägena att gå framåt uppstod. Det blev liksom inget av det, utan man slog bara bara iväg bollen. Vi saknade absolut det där anfallsspelet.

Försökte ni spelare att förändra på det?

– Ja, i halvlek pratade jag med "Hacke" (Harald Luther) om att jag hamnade för långt ner på grund av att de pressade väldigt hårt mot just våra kanter. Han tyckte ändå att det var nödvändigt att fortsätta och kämpa på det sätt som vi gjorde i första. Jag var väl lite frustrerad över matchbilden och undrade om jag kunde släppa lite mer på det defensiva, men det är alltid en avvägning och risk man får fundera kring. Självklart förstår jag att man måste jobba hem och hjälpa till defensivt, men det blir svårt att skapa ett spel högre upp.

Nu väntar ett antal träningar innan den tredje omgången står för dörren Gamla Upsala SK väntar på bortaplan. Då hoppas Ullström, som gjorde 14 mål och 7 assist i fjol, att laget fokuserar mycket på anfallsspel i veckan.

– Det hoppas jag personligen på. Vi vill få in mer flyt i spelet och hitta in med fler bollar framför mål. Kanske ska vi trycka på de längre passningarna ut mot kanterna och driva spelet vidare därifrån.

Vad väntar mot GUSK?

– Det känns lite nervöst att det är just GUSK, för man vet inte riktigt vad som väntar. Speciellt inte med tanke på förra säsongen, säger Ullström och syftar på fjolårets matcher som slutade 4–3 till Rimbo respektive 6–4 till GUSK.

– Jag tror att de gjorde tre mål på sista sex minuterna och vände mot oss. Men det blir viktigt att hålla fokus på vad man själv ska göra i matchen. För egen del vill jag sätta pressen bra och hamna i lägen som jag är bra på, det vill säga komma runt på kanten och komma i både skott- och inläggslägen. Jag hoppas att vi kan studsa tillbaka och börja skapa lägen för att hota motståndarna.

Det blir också ett kärt återseende?

– Haha, ja. Jag tror absolut att vi kommer få hålla koll på EmmaLi (Nordengrim). Samtidigt vet vi hur hon spelar och hon vet ju hur vi spelar, så det blir skoj.

