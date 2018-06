Upsala IF och Rimbo kryssade efter svängig match

Upsala IF tog emot Rimbo hemma på Ekebyvallen IP på torsdagen. I första halvlek var det Rimbo som tog greppet om matchen, med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Upsala IF in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i division 4 Uppland slutade 1–1.

Målgörare för Upsala IF var Abir Khan, medan målen för Rimbo gjordes av Isa Maqiteva.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Upsala IF på tolfte och sista plats och Rimbo på fjärde plats.

Nästa motstånd för Rimbo är Procyon. Lagen möts söndag 5 augusti 16.00 på Stenhagens IP Konstgräs.