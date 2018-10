Arvid Slätis efter nomineringen till Årets föreningshjälte: "Om jag vinner är det för att klubben och jag är värd det"

Rådmansö SK har haft en kanonsäsong 2018. Andralaget vann division åtta och representationslaget, med Arvid Slätis som skyttekung, vann division 5. Och det kan bli ännu en titel då laget är framme i semifinal i Upplandscupen, där för övrigt Riala väntar.

Mycket av framgångarna i klubben beror på Arvid Slätis, vilket också spelat in i att han nu är nominerad till Årets föreningshjälte, en titel som delas ut av spelbolaget Unibet.

I motiveringen till nomineringen står bland annat: "Förra året var klubben på väg att lägga ned men Arvid anammade föreningsrollen perfekt. Nu ett år senare så är klubben starkare än någonsin och har precis gått upp en division. Han har lagt ned enormt mycket tid och energi för att utveckla klubbens gräsrotsanda. Sportchef, spelare och medieansvarig är hans huvudfokus. Han brinner för att till att alla spelare ska trivas och hittar ofta på roliga saker för att höja gemenskapen i truppen. Han ser alltid nya möjligheter och experimenterar med en uppsjö av olika saker för att skapa ett intresse för laget som att producera talkshows, podcasts och spelkort."

Slätis gläds oerhört åt nomineringen, samtidigt som han vill tona ned sin egen betydelse.

– Om jag vinner detta är det klubben som vinner, säger 22-åringen. Vi är så många som dra sitt strå still stacken och alla är lika viktiga, säger han. På ett sätt känns nomineringen orättvis mot så många andra, både i Rådmansö och i andra klubbar. Det är så många som brinner för klubbar på lägre nivå, som verkar i skymundan. Nu är jag en person som gärna syns mycket och det spelar så klart in.

– Jag vill inte verka kaxig, men om jag och klubben nu vinner, så tycker jag vi är värda det.

Nomineringsprocessen sker fram till i mitten av november. Därefter utses tio finalister i både Årets föreningshjälte och Årets fan. Sedan tar Unibets jury, tillsammans med Glenn Hysén (ambassadör för Årets fan) och förre tennisstjärnan Robin Söderling (ambassadör för Årets föreningshjälte) ut vinnarna.

Arvid Slätis håller i skrivande stund med att ringa runt i den trupp Rådmansö hade i fjol för att få veta vilka som kan tänka sig en fortsättning i klubben och vilka som har andra tankar. Ännu har han inget besked att ge angående någon spelare, förutom om sig själv.

Arvids framfart i division 5 har naturligtvis inte gått obemärkt förbi och han är för tillfälligt inbjuden att provträna med BKV Norrtälje.

– Jag är jättesmickrad av det. Och på sikt är ingenting omöjligt. Men just nu ser jag inget annat än att jag fortsätter i Rådmansö. Jag är en självförtroendespelare som vill känna trygghet så att jag kan få utrymme att vara Arvid Slätis. Då måste jag vara där jag trivs. Jag gillar tränarna i BKV, Peter Hautalahti och Peter Johansson och jag skulle säkert kunna passa in i laget på sikt, men just nu kan jag säga att jag blir kvar i Rådmansö. Det är sån glädje och kärlek i den klubben nu, det är nåt stort på gång, och hela laget är mina kompisar.