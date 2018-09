Premiärnätade mot helgens motstånd – så minns Rimbotalangen sitt första A-lags mål: ”Ganska enkelt”

Anmäl text- och faktafel

När Rimbo besegrade Kornsäs den 26 maj var det den första vinsten hemma på Arkadien för säsongen. 4–1 blev slutresultatet och den som fastställde det var 16-åriga Tuva Klar med sitt första A-lags mål.

– Jag minns att jag blev uttagen och att jag var redo att gå in, jag ville gärna in. Jag tror att "Hacke" (Harald Luther, huvudtränare) såg det på uppvärmningen, att jag var taggad. Jag går in varje match för att göra mål. Vi ledde ju matchen och jag tänkte att "nu är det min tur att komma in och göra mål", säger Tuva Klar.

Och precis så blev det. I den 82:a minuten fick Klar en passning från Michaela Johansson som hon förvaltade på bästa sätt.

– Michaela får bollen på ytterkanten och vi får ögonkontakt. Hon ser att jag står perfek vid målvakten och jag får bollen ganska enkelt och kan peta in den, minns Klar.

Av sina sju spelade matcher har det blivit en från start och sex inhopp för Rimbotalangen, som kom från BKV Norrtälje inför säsongen. Klar får oftast göra sena inhopp och har därmed inte fått så mycket speltid hittills, någon hon gärna vill ändra på.

– Det är klart, man vill ju spela mer. Men man får ta vara på de minuterna man får. Det är lite svårt när man får tio minuter eller en kvart, för man ska ju ändå komma in i matchen, säger hon.

Ett mål till har Klar dock hunnit med under sommaren. I bortasegern mot Enköping punkterade hon matchen med sitt 6–1-mål i den 86:e minuten. Allt som allt är Tuva Klar ändå nöjd med säsongen så långt.

– Jag är nöjd, det är jag. Jag känner verkligen att jag har utvecklats under säsongen, vilket även tränarna har märkt och sagt. Jag är nöjd, men såklart vill jag fortsätta utvecklas. Målet är ju att bli en A-lagsspelare som får starta, säger hon.

Inför matchen mot Korsnäs ligger Rimbo fyra i tabellen. Under lördagens match kommer Tuva Klar inte att finnas med på planen. När Sporten når henne är hon ute och går för att lätta på en lårkaka.

– I onsdags hade vi match med fyran (förlust hemma mot Skuttunge med 1-2 reds anm) som jag var med och spelade och då fick jag en lårkaka. Så jag tränade inte igår och missar även matchen på lördag, säger Tuva Klar, som menar att skadan inte ska hålla henne borta länge.

– Jag håller på att försöka få igång det igen.

