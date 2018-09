Körde över tabelltrean – nu flyger Rimbo fram efter fem raka: "Skulle kunna räcka till en andraplats"

Anmäl text- och faktafel

Rimbos höstsäsong är perfekt så här långt. Mot Bele Barkarby, på tredje plats i tabellen, avgjorde hemmalaget matchen redan efter 14 minuter.

Rimbo fortsatt obesegrade på hösten: ”Man ska vara jäkligt bra för att slå oss”

Matilda Ullström öppnade målskyttet efter tre minuter. Därefter satte skyttedrottningen Michaela Johansson både 2–0 och 3–0 inom loppet av åtta minuter.

– Vi hade grymt bra fokus redan på uppvärmningen och alla visste verkligen vad vi skulle göra när vi klev in i matchen. Det kändes bra från början, säger Ullström.

Som hyllar lagets första halvlek – som blev en riktig drömstart.

– Riktigt bra press, bra flyt i spelet och dessutom fick vi ju målen med oss där. Nej, att ha 3–0 efter en kvart är riktigt bra.

Därmed slog Rimbo ytterligare ett lag som man förlorade mot under våren (4–1) – och Ullström är inte speciellt förvånad.

– Vi har blivit bättre och fått ihop en bra struktur i laget. Rätt folk på rätt platser. Kajsas (Sund) intåg bredvid EmmaLi (Nordengrim) har gett oss ännu fler möjligheter. De är båda duktiga i offensiven, men hjälper även till försvarsmässigt. Vi får ett mer varierat spel med större bredd nu, säger hon.

1–0 var mål nummer 14 från Ullströms sida – och hon tyckte att det kändes extra att det kom mot just Bele Barkarby.

– Jag var väldigt revanschsugen för matchen sist. Det rullade inte på alls då, men den här gången hade jag flytet med mig. Sedan ska man inte glömma bort "Mickis" (Johansson). Hon är väldigt viktig där fram och trycker in bollarna.

Fem raka segrar – vart ska det här sluta?

– Ja, förhoppningsvis kan vi ta ytterligare ett kliv eller två i tabellen. Just nu känns det som att det kan bli hur bra som helst.

Tack vare att Gefle IF tappade poäng mot Gamla Upsala SK kliver Rimbo förbi dem i tabellen. Just nu innehar laget fjärdeplatsen (som var tränaren Harald Luthers målsättning inför säsongen) – men med tanke på den form som laget visar upp just nu ser Ullström längre än så.

– Jag kollade lite snabbt på tabellen och man känner nästan att andraplatsen inte är alltför långt bort. Det skulle kunna räcka till en andraplats om det flyter på så här och vi fortsätter att få med oss poäng, säger hon.

Vad gör den här formen med er – hur känns det att spela i Rimbo just nu?

– Det känns ju väldigt bra. Samtidigt måste man vara fokuserad, för det går inte och tro att det kommer per automatik. Det är hårt jobb som gäller och vi måste påminna varandra om det. Det är glädje blandat med fokus, kan man man säga.

Samtidigt måste ni känna er i det närmaste ostoppbara just nu?

– Haha, ja. Så tycker jag att man kan uttrycka det, säger Ullström.

Matchfakta

Division 1 Norra Svealand, omgång 17:

Rimbo IF–Bele Barkarby FF 3–1 (3–0)

Mål: 1–0 (3) Matilda Ullström (Kajsa Sund), 2–0 (6) Michaela Johansson (Sund), 3–0 (14) Johansson (Johanna Annerstig), 3–1 (82) Wilma Näslund

Publik: 120 personer

Aktuell tabell: