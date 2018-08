Fem snackisar efter Gefle-Rimbo: ”Hemmaspelarna kunde bara stå och titta på”

Emmali Nordengrim

Hon blev fjolårets inofficiella assistdrottning (vi saknar officiell statistik) och Emmali Nordengrim fortsätter på samma bana även i år. Visst, hörnor är nästan gratispoäng, men de ska ändå slås rätt. Två gånger blev det helt rätt för Nordengrim mot Gefle och nu har hon gjort assist på tio av Rimbos 54 gjorda mål. En rutinerad spelare som tar plats, både på planen och i spelarbussen (återkommer till det senare).

Presspelet

När Rimbo sätter fart i anfallet, då är det ingen som hänger med. Efter en trevande inledning mot Gefle satte gästerna, med firma Ullström/Sund/Nordengrim fart framåt och hemmaspelarna kunde bara stå och titta på. Kajsa Sunds klockrena inlägg till Therese Rizzo bäddade för ytterligare en viktig bortaseger för Roslagsklubben – som ångar på och börjar närma sig den där topp 4-placeringen som alla väntar på.

Coach Luther

Och han som utlovade topp 4 är även en av de som jobbar hårdast under matcherna, utan att springa en meter. Redan fem-tio minuter in i matchen mot Gefle började Luther mana på sina spelare och peka på saker som inte stämde i spelet. Att tidigt fånga upp snedsteg och felriktningar hindrar att spelet halkar helt snett. Han vet hur han vill att spelarna ska spela – och han ser till att de gör det. Inne på andra säsongen i Rimbo har han verkligen format ett spel som inga konkurrenter rår på om det klaffar. Och det verkar det göra mest hela tiden just nu.

Bussresan

Efter att ha avslutat sin egen fotbollskarriär redan som 15-åring hann undertecknad aldrig få uppleva känslan av att åka spelarbuss till en bortamatch. Under söndagen blev det ändring på det då Rimbo var vänliga nog att skjutsa Sportens reporter till Gävle. Att få kliva in bakom kulisserna och se hur spelarna är och agerar utanför planen är ljuvligt för en person som köpt åtskilliga DVD-filmer genom åren bara för att komma åt just bakom kulisserna-materialet. Självklart passade jag på att göra min egen lilla dokumentär under resan upp och del två av #InsideRimbo kommer ni hitta på sajten inom kort. För att teasta kan jag ju säga att ni får vara med om den obligatoriska fikapausen i Uppsala, förvirringen i Gävle och det prestigefyllda kortspelet mellan Emmali Nordengrim och Johanna Annerstig.

Regnet

Väderprognosen hade lovat åska och regn över Gavlevallen under söndagen och man höll vad man lovade – i två minuter. Några droppar föll redan under uppvärmningen, men slutade innan matchen ens började. Mot slutet av den första halvleken vaknade Tor och gav oss en rejäl åskknall. Sen dröjde det inte länge innan regnet började smattra över plåttaket – men bara på ena halvan. Det var en mycket märklig syn att se Rimbos målvakt Amanda Andersson stå i ett skyfall, samtidigt som övriga spelare sprang runt i solsken. Tack och lov blev det inte mer regn än så och i andra halvlek rådde perfekta fotbollsförhållanden.