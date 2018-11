Bästa säsongen någonsin – nu bekräftar Rimboanfallaren intresse uppifrån: "Skulle vara kul, men samtidigt..."

Anmäl text- och faktafel

Tack vare åtta raka segrar under hösten slutade Rimbo femma i division 1 norra Svealand – och detta som nykomlingar. Man slog samtliga lag i serien, seriesegrande Bollstanäs SK undantaget, och vräkte in mål i parti och minut tack vare ett frejdigt och tempostarkt anfallsspel.

Allra mest lyckosam var kanske Michaela Johansson, skyttedrottningen från avancemanget 2017 där hon petade in 19 bollar på 17 matcher i division 2.

Ytteranfallaren följde nämligen upp skytteligasegern genom att göra ännu fler mål (!) – och detta trots att Rimbo alltså spelade ett steg högre upp i seriesystemet.

Totalt blev det 22 mål på lika många matcher. Lägg därtill fem assist och Johansson blev noterad för 27 poäng på 22 matcher. Ett exceptionellt bra facit.

– Inför säsongen, när vi skulle upp i division 1, trodde jag aldrig någonsin att jag skulle göra så många mål. Jag menar, alla lag och spelare man skulle ställas mot är ju mycket bättre. Men någonstans under våren kände jag att jag hade flytet med mig, så därför fortsatte jag att bara träna på stenhårt och hoppades på det bästa. Det blev rätt bra, får man säga.

LÄS ÄVEN: Rimbos önskelista inför 2019: "En konstant X-faktor"

Sätt ord på din prestation?

– Det är klart att man alltid vill ha mer, men i efterhand är jag väldigt nöjd. Jag hade inte förväntat mig det här och hade varit glad om jag gjort hälften så många mål. Senast jag spelade i division 1 fick jag inte så mycket speltid och lyckades bara göra fyra mål. Så jag är väldigt nöjd med min säsong.

I åtanke bör man också ha att Johansson sällar spelar som renodlad anfallare – utan utgår oftast från en kantposition, där hon dessutom tar ett väldigt stort jobb i defensiven. Ur den aspekten blir hennes poängskörd kanske ännu mer imponerande.

– Ja, det är någonting jag har utvecklat under de senaste åren. Jag är ju ytter och då ingår det i mina arbetsuppgifter att ta hemjobbet. Visst, det tar jäkligt mycket på krafterna. Men det måste också göras – och där tycker jag att jag har utvecklats.

LÄS ÄVEN: Kallats för seriens främsta – här är Rimboanfallarens mäktiga siffror: "Glada så länge vi får behålla"

Om du rankar den här säsongen för egen del?

– Den är nog topp ett, måste jag säga. Jag har ju alltid varit en spelare som gjort mål, men aldrig tidigare har jag gjort så många på den här nivån. Nej, det här är en säsong jag kommer att minnas länge, säger 26-åringen.

Och medger att hon var besviken direkt efter att säsongen tog slut – mycket på grund av att Rimbo faktiskt hade chansen att komma tvåa, men till sist blev femma.

– Så här i efterhand är jag extremt stolt över vad vi har åstadkommit. Det är ändå vårt första år i division 1 sedan vi åkte ur. Men det är klart, det var lite bittert att vi slutade femma när vi hade andraplatsen inom räckhåll. Men vi slog i princip samtliga lag och var nära att knäppa Bollstanäs på näsan, så jag är jättenöjd. Vi är ändå nykomlingar och det är lätt att glömma ibland.

Är ni så här bra – eller var det en formtopp utan dess like under hösten?

– Jag tror på riktigt att vi är så här bra som vi visade under hösten. Och hade vi haft lite mer medgång under våren så hade vi varit med och slagits upp om platserna högst upp. Det var nog en del nerver som spelade in under våren, men därefter visade vi att vi hör hemma i toppen och skulle till och med kunna slåss om seriesegern nästa år.

Förra vintern visade elitettaklubben AIK intresse för Michaela Johansson. Då valde anfallaren att stanna kvar i Rimbo.

Vad finns det för intresse efter den här säsongen – för du lär inte ha gått andra klubbar obemärkt förbi?

– Ja, en del klubbar finns det säkert. Det har inte varit något konkret, men jag har hört lite grann. Det handlar bland annat om lag från elitettan, säger hon.

Är AIK-spåret fortfarande aktuellt?

– Nej, inte vad jag har hört i nuläget. Men vi får se.

Hur resonerar du själv inför 2019?

– Det skulle vara kul att testa på, men samtidigt trivs jag otroligt bra i Rimbo. Vi får se vad som händer, säger Johansson.

Och trycker på det faktum att hon värdesätter sin nuvarande situation i Rimbo väldigt högt.

– Ja, otroligt mycket. Det är jätteviktigt för mig att trivas och känna mig delaktig. Man lägger ner så pass mycket tid på och kring fotbollen, så just att trivas är väldigt viktigt. Trivs jag inte kommer jag heller inte att prestera. Här har jag en bra omgivning med både ledare och spelare som tror på mig, avslutar hon.

LÄS ÄVEN: Så var fotbollsåret 2018 – och det händer nästa säsong: ”En stor eloge till...”