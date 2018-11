Efter succéåret i division 1 – här är lagen som Rimbo ställs mot 2019

Anmäl text- och faktafel

LÄS ÄVEN: Bästa säsongen någonsin – nu bekräftar Rimboanfallaren intresse uppifrån: "Skulle vara kul, men samtidigt..."

Serieindelningen för säsongen 2019 spikades på på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte under tisdagen. Och Rimbo IF placeras i återigen i division 1 norra Svealand tillsammans med bland annat två nykomlingar i Hille IF och Sollentuna FK. Dessutom kommer Västerås BK 30 och Ljusdals IF från en sejour i elitettan.

LÄS OCKSÅ: Nykomlingen Rimbo har överraskat alla - nu vill de bli ännu bättre: "Vi måste tro på Elitettan"

FAKTA: Division 1 norra Svealand 2019

Lagen: Gustafs GoIF, Hille IF, (division 2), Gefle IF, Sandvikens IF, Ljusdals IF (elitettan), Bele Barkarby FF, Bollstanäs SK, Sollentuna FK (division 2), Enköpings SK, Gamla Upsala SK, Rimbo IF, Västerås BK 30 (elitettan).

LÄS ÄVEN: Rimbos önskelista inför 2019: "En konstant X-faktor"

LÄS ÄVEN: De lagen kan din fotbollsklubb få möta 2019 – en riktig Roslagsserie väntar i division 7