Det nya midsommarfirandet – Så här kan du fira!

Virtuellt firande med inslag från hela Sverige

Visit Sweden bjuder in till ett virtuellt midsommarfirande, och Roslagen är med och firar. Gisela Norén, vd för Visit Roslagen, berättar hur dagen kommer att se ut.

– Vanligtvis reser många människor hit till oss i kommunen för att få uppleva traditionella firanden i fantastisk Roslagsmiljö. Årets firande kommer att se annorlunda ut, men vi är oerhört glada över att få vara en del av programmet, säger hon.

Det kommer att vara fem programpunkter under firandet den 19 juni. Roslagen kommer visa upp blomplockning och kvällsdopp i det digitala firandet. Du som deltar kommer också få ta del av kransbindning i Skåne, midsommarlunch på Västkusten, skidåkning i midnattssolen vid Riksgränsen och midsommardans i Dalarna.

– Många utländska gäster får just nu vänta med att besöka Sverige. Därför är vi glada att tekniken gör det möjligt att bjuda in till en digital midsommarupplevelse med traditionell blomplockning och ett härligt kvällsbad i Roslagen, säger Gisela Norén och lägger till:

– Men var någonstans vi kommer att befinna oss för sändningen vill vi inte avslöja, men jag kan berätta att vi kommer befinna oss i typisk skärgårdsmiljö i Roslagen.

För att delta i det virtuella firandet besöker du Visit Swedens Facebooksida.

Hemmafirande i trädgården med fokus på grönskan

Många av oss brukar vanligtvis samla vänner och familj, och besöka ett arrangerat firande. Denna sommar är det inte att rekommendera och många evenemang har ställts in. Varför inte passa på att ta en lugn tur ut i naturen och plocka fina blommor och annan grönska för att binda en egen midsommarstång och krans? Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas: håll avstånd och var utomhus. Vad är då inte bättre än att spendera midsommar i skogen?

Det här ska ni göra under midsommar

Helg frågade er läsare vad ni ska göra under midsommar och här kommer några av era svar:

• ”Leta efter sju sorters blommor att lägga under kudden och drömma om min tillkommande. Slutar aldrig drömma”

• ”Det var ju planerat för tre EM-matcher varav en med Sverige, men nu får jag väl sätta mig på altanen och läsa en bok istället. Och plocka sju sorters blommor innan läggdags, som vanligt!”

• ”Åker till min dotter som fyller år och träffar mitt nya barnbarn samtidigt. Det slår alla midsommarfirande! Att man äntligen kan träffas”

Inte in the mood för att fira? Det är helt okej! Det är knasiga tider just nu. Känner du för att skjuta på midsommarfirandet detta år är det många som förstår.