Det kan bara kosta dig ditt liv

I Agenda söndagen 24 juli förklarar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vikten av att vittna är A och O för att stoppa de skjutningarna som, inte förvånande, ökar i takt med att välfärden drastiskt monteras ned, bit för bit, sten för sten.

På regeringens hemsida berättar Morgan Johansson att han vill ”arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen”. Det låter ju bra, det är nog något vi alla vill, men hur tänkte Morgan Johansson att detta ska gå till? Genom skrotad värnskatt? Genom bidrag till företag? Genom avskaffad strejkrätt?

Men det är sant. Välfärd är dyrt. Den kostar. Den kostar väldigt mycket. Speciellt för dem som redan har det gott ställt, de som har två, kanske tre bilar, tre rum på Södermalm och kanske till och med en nanny. För dem är välfärden väldigt dyr. För andra, utan en ny SUV, som bor tre personer i en etta, för dem är dock välfärden dyrare.

Pengar har, vare sig man vill det eller inte, bara ett symboliskt värde. Visst, du kan göra en hel del för dem där pappersbitarna med olika valörer på. De har ett värde som vi kommit överens om. Det är något du kan, om du vill, byta mot till exempel tjänster eller artiklar, resor eller arbete. Men värde går att mäta på flera sätt än bara i pengar.

Människoliv har ett värde, mycket högre än någon skattehöjning, resa till alperna, eller bil med touch-skärm. Det är här Morgan Johansson tycker vi nu ska lägga skatten. När pengarna från en nedmonterad välfärd inte längre räcker till vill Morgan Johansson att vi ska börja betala med liv. Genom att vittna, under hot. Hot mot dig, dina barn eller någon annan du håller kär. Men frukta inte. Morgan Johansson vet.

Morgan Johansson vet förstås hur jobbigt det kan vara att vittna, han har nämligen vittnat själv, dock, enligt egen utsago, utan en hotbild. Svaret från Morgan Johansson är trots detta att du, som medborgare och medmänniska, måste vittna. Du måste fullfölja din samhälleliga plikt. Kriget mot skjutningarna måste få ett slut och att vittna är, om vi ska tro justitieministern, den enda vägen.

Så när välfärden ständigt monteras ner, i takt med att mer auktoritära vindar blåser in över världen, när vissa vill skärpa vapenlagar och andra vill ha 200 kronor mer i plånboken varje månad. Under en pågående pandemi med en tillsynes lavinartad ökning av arbetslöshet, glöm då inte att det är viktigt att du vittnar, det kan trots allt bara kosta dig ditt liv och skatten måste ju in.

Oliver Schönqvist, Norrtälje