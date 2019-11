Den påkörda vargen i Bergshamra kan ha varit kärlekstörstande yngling: "Fått in rapporter"

Tyder den här påkörda vargen på att det finns ett vargrevir här?

– Nej, den slutsatsen kan man inte dra. Vi har fått in rapporter under sensommaren om att man har sett varg i området, och vi har samlat in en del vargspillning som är skickat på analys, men vi vet inte ännu om det har varit en eller två vargar som har uppehållit sig här, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Det krävs två vargar på ett område för att det ska klassas som ett revir. När vargar blir drygt ett år ger de sig iväg från mamman (med få undantag) och letar upp ett område som inte redan är upptaget av andra vargar. Där väntar vargen tills en potentiell partner vandrat dit som den då bildar par med - och därmed revir.

Om ingen kommer vandrar de vidare och fortsätter leta. På vägen kan de råka på en annan varg i samma situation som redan har hittat ett område och då stanna där. Annars testar den i ett nytt område och hoppas på att en partner kommer dit i stället.

Tror ni att den här vargen varit en som väntat på partner?

– Vi tror att det har varit en ensam varg ja, men vi vet inte förrän vi fått svar från dna-prover. Då vet vi också var vargen kommer ifrån, säger Tobias Hjortstråle.

Går det att säga något om åldern på vargen då?

– Hade jag sett den hade jag kunnat ge en preliminär gissning utifrån bland annat tandslitage. Men eftersom jag inte sett den så vet jag inte, vi får helt enkelt invänta dna-svar.

Finns alla vargar i dna-register?

– Ja, varje år inventeras vargbeståndet, säger Tobias Hjortstråle.

Den påkörda vargen är skickad till statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Dna-svaret kommer också att ge svar på frågan varifrån den påkörda vargen kommer ifrån. Den insamlade spillningen kommer också att ge besked huruvida den påkörda vargen var ensam eller inte.

Besked från dna-analysen väntas i nästa vecka.

I Sverige fanns runt 300 vargar vid inventeringen 2018/2019, och den har tidigare haft revir i Norrtälje kommun. Läs här om vargens framfart i Roslagen sedan 2008.