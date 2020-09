Del 3: Sporten synar Roslagsklubbarnas säsonger – och tippar utgången: "Extremt jämn tabell – nyckelmatch i nästa"

Här hittar du del 1 – och del 2!

Notera att Sporten har valt att inte ta med respektive klubbars reservlag som huserar i de olika serierna.

Division 1 norra Svealand, 8 omgångar:

Rimbo IF, tabellsexa: 4 segrar, 0 oavgjorda, 4 förluster, 16–20 i målskillnad och 12 poäng.

Återstående matcher: Sätra SK (borta), Västerås BK 30 (hemma), Ljusdals IF (borta)

Kommentar: I mittens rika efter lika många segrar som förluster under en säsong som har innehållit djupa dalar och höga toppar. Ett relativt lurigt spelschema kvar där man har två direktkonkurrenter på bortaplan och ett topplag kvar att möta hemma. Med tanke på att man har tre lag bakom sig och fyra poäng ner till strecket med nio poäng kvar att spela om kan ytterligare en seger räcka för att säkra kontraktet. Gefle IF, tredje sist just nu, möter dessutom tabelltrean BK 30 redan i nästa omgång.

Division 3 norra Svealand, 8 omgångar:

BKV Norrtälje, tabelltia: 3 segrar, 0 oavgjorda, 5 förluster, 11–22 i målskillnad och 9 poäng.

Återstående matcher: IFK Uppsala (hemma), Syrianska Kerburan IF (borta), IK Franke (hemma)

Kommentar: Den tuffa starten har satt BKV i en tuff situation, men den extremt jämna tabellen, där fyra poäng skiljer trean Sundbybergs IK från BKV på negativ kvalplats, gör att en seger kan betyda betydligt mer än bara tre pinnar. Har direktkonkurrenten IFK Uppsala, en poäng före, hemma i nästa omgång som lär bli en nyckelmatch eftersom de andra direktkonkurrenterna Uppsala-Kurd och Spånga, också på tio poäng, ställs mot varandra samma helg.Därefter åker man till Västerås för att möta mer eller mindre avsågade Syrianska Kerburan som är sex poäng bakom BKV i skrivande stund. Känslan är att sex poäng till krävs för att säkra nytt kontrakt utan kval – och med tanke på vilken höjd BKV (exempelvis 2–0 mot Arlanda) har visat upp borde det gå.