Vi saknar integrationen av de nyanlända i Alliansstyrets program

Alliansen presenterade i förra veckan sitt politiska program 2019–2022 för Norrtälje kommun som innehöll 88 punkter för de kommande åren. Sammanfattningsvis ser vi sverigedemokrater med bävan att programmet helt saknar åtgärder för integration av nyanlända. Därutöver konstaterar vi att många av våra tidigare motioner och förslag återfinns i Alliansens åtgärdslista.

Glädjande är att se flera förslag som vi sverigedemokrater antingen redan har motionerat om tidigare i fullmäktige, eller hade med i vårt lokala valmanifest inför valet 2018. Bland annat:

• Rädda Rånäs skola (Sverigedemokraterna var emot nedläggningarna av alla småskolorna från start).

• Ordning och reda i skolan (mobilförbud bland många andra saker).

• Satsningar på att motverka den psykiska ohälsan bland unga.

• Möjliggöra för och tillåta fler småskaliga VA-lösningar för att uppmuntra mer permanenta boenden (Sverigedemokraterna vill utöver detta få bort onödiga bygglovsbegränsningar samt "häxjakt på enskilda avlopp som inte skadar hälsa eller miljö).

• Ta fram en plan för kameraövervakning på offentlig plats.

• Anlita ordningsvakter och ansöka om patrullering i hela kommunen.

• Säkerställa tillräckligt med parkeringsplatser i Norrtälje stad genom parkeringshus.

• Utöka antalet pendlarparkeringar i kommunen.

Vi välkomnar att Alliansen prioriterar skolan, äldreomsorgen samt trygghet och ordning och reda i kommunen. Det är en bra början. Det vi däremot saknar helt och hållet (finns inte med varken i det gemensamma programmet eller nämndes på presskonferensen) är integration av kommunens nyanlända.

Det senaste decenniet har präglats av extremt hög invandring till Sverige, som kulminerande år 2015. Antalet anvisade nyanlända från Migrationsverket till Norrtälje kommun ökade därav från cirka 25 per år innan 2015, till cirka 200 i snitt per år under de tre senaste åren. Ett uteblivet integrationsfokus från Alliansens sida är därför anmärkninsgvärt.

Nyckeln till ett harmoniskt samhälle karaktäriserat av solidaritet, trygghet och omtanke ligger i en gemensam samhörighet och sammanhållning hos invånarna. För att nyanlända inte bara skall komma in på arbetsmarknaden, men också i det svenska samhället, är det högst väsentligt att de tar del av den svenska kulturen, våra traditioner och framförallt lär sig språket. Resultatet av uteblivna konkreta integrationssatsningar ser vi dessvärre utfallet av i bland annat Stockholm och Uppsala som ligger i vår direkta närhet.

En Integrationsplan med integrationsplikt måste prioriteras för att inte Norrtälje kommun skall gå samma dystra utveckling till mötes som de båda ovan nämnda städerna där utanförskapsområden, gängkriminalitet och allmän otrygghet numera är vardag. Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om införandet av en integrationsplan liknande ”Vellingemodellen” och kommer att så göra igen!

Nu har vi inte detaljerna kring förslagen än men vi vill även lägga in en brasklapp redan nu när det gäller förslaget om att tillåta ideella föreningar att bedriva simskoleverksamhet i de kommunala badhusen. Vi vill exempelvis inte att flickor och pojkar ska hållas åtskilda genom separata badtider med hänvisning till kulturella eller religiösa skäl. Detta är förstås inte uppsåtet från Alliansens sida, men hur ska det säkerställas att det inte blir så?

Kort sagt: vi ser positivt på att en del av våra (Sverigedemokraternas) lokala frågor finns med i Alliansens program men behöver se betydligt mer detaljer och konkreta åtgärder för det mesta i programmet. Det bristande fokuset på integration lämnar mycket att önska.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd, gruppledare