Våga vägra valaffischer

En fråga som vi i Vänsterpartiet Norrtälje saknade i Norrtelje Tidnings ”Kandulova” till kommunens politiker inför valet 2018, och som vi inte ställde själva, var: Kan du lova att inte sätta upp några valaffischer till nästa val?

Frågan väcktes av Nicklas Salmin (L) innan valet via Twitter, och under valrörelsen hade vi i Vänsterpartiet samtal med några av de andra partierna, och undrade vad de tyckte om saken. De flesta ansåg att det var omodernt med valaffischer 2018, då mycket av kommunicerandet med väljarkåren går via sociala medier. Framför allt var det ur miljö- och resurssynpunkt (tid, pengar, bilåkande med mera) rent förkastligt.

Flera av de övriga partierna hade dessutom både små och stora affischer i något plastmaterial. Vänsterpartiets affischer var av returpapper respektive returkartong.

Det är nu 2019 och bara några månader kvar till valet av parlamentariker i EU. Då är risken överhängande att det börjar dyka upp affischer på gator och torg i Norrtälje kommun, och garanterat gör det så då det är dags för nästa val till kommun, landsting och riksdag 2022.

Vi i Vänsterpartiet Norrtälje vill alltså uppmana och utmana övriga partier att inte satsa på att sätta upp affischer inför valet, vilket det än är, med anledning av att de kostar, skräpar ner och bidrar till utsläpp om affischering sker med bilar runt om i vår vidsträckta kommun.

Vi möter hellre politikerna på gator och torg, eller i nämnder, fullmäktige eller stiftelser, än på affischer i diken och vattendrag.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)