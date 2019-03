Vad betyder solen och molnen för klimatet?

Dagens klimatförändringar är inte unika. Sedan slutet på senaste istiden har det varit både kallare och varmare än nu. Vill man förutsättningslöst utreda orsakerna till dagens uppvärmning måste man beakta bidragen från såväl naturliga variationer som mänskliga aktiviteter.

Anmäl text- och faktafel

Klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist visar i sin bok "Global Nedkylning, Klimatet och Människan under 10 000 år" hur klimatet varierat, globalt och regionalt sedan senaste istiden. Men ämnet är kontroversiellt och forskningen ofta motsägelsefull. Historiska och klimatvetenskapliga fakta tolkas ibland på olika sätt.

I sammanfattningarna från FNs klimatpanel, IPCC, påstås att luftens ökande koldioxidhalt är huvudorsaken till temperaturökningen. Eftersom industrialiseringen inneburit en stark ökning av användning av fossila bränslen har man preciserat att det är just koldioxid från fossila bränslen som är boven i dramat. IPCC bortser då från att förbränning av fossila bränslen i större skala inte började förrän vid mitten av 1900-talet. Orsaken till den temperaturökning som skedde dessförinnan kan därför inte härledas till användning av fossila bränslen.

Vatten i ångform anses vara den i särklass viktigaste växthusgasen. Vattenånga är cirka fyra gånger effektivare än koldioxid som växthusgas och föreligger i upp till 50 gånger högre koncentration. Koldioxidens direkta växthuseffekt (cirka en grad C för fördubblad koldioxidhalt) har förutsatts förstärkas två–fyra gånger (IPCC, 2007) genom positiva återkopplingar. Man tänker sig att den lilla uppvärmning som koldioxiden ger upphov till leder till större avdunstning av vatten och mer atmosfärisk vattenånga, vilket kan beskrivas som en positiv återkoppling.

IPCC:s påstående att det främst är den antropogena koldioxiden som gör att klimatet blir varmare kräver kunskap om alla naturliga faktorer som inverkar på jordens temperatur. En sådan kunskap finns inte. IPCC medger till exempel att molnbildningen är dåligt känd.

Åtskilliga forskare har föreslagit olika naturliga förklaringar till jordens uppvärmning. Från 2010 till 2015 har till exempel mer än 200 vetenskapliga arbeten publicerats som lett till slutsatsen att temperaturen har starkare korrelation med antalet solfläckar än med koldioxidhalten. IPCC har i stort sett negligerat denna forskning.

Solfläckar har observerats sedan 400 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat.

En magnetisk mekanism har föreslagits av Svensmark och medarbetare (H Svensmark och E Friis-Christensen, 1997). Solfläckarna sänder ut starka magnetfält som adderas till jordens magnetfält och styr bort den kosmiska strålningens laddade partiklar. Den strålning som ändå når jordens atmosfär joniserar luftmolekyler som bildar kondensationskärnor som ger upphov till molnbildning.

Historiska data bekräftar också sambandet mellan antal solfläckar och temperatur. Lägst antal solfläckar finner man vid det kyliga Maunderminimumet under lilla istiden och högre antal under den medeltida värmeperioden och allra högst under 1900-talet.

1900-talets uppvärmning skulle således kunna förklaras som en följd av ökad solaktivitet efter lilla istiden, som sträckte sig till slutet av 1800-talet.

Detta utgör visserligen inte något bevis för att växthushypotesen är ogiltig, men det stärker argumentet att koldioxiden inte spelar huvudrollen för klimatförändringar.

Det återstår fortfarande mycket att reda ut beträffande den kosmiska strålningens inverkan på molnbildning och klimatet. Att variationer i solaktiviteten påverkar molnbildningen och temperaturen har klimatmodellerarna hittills inte tagit någon hänsyn till. Detta är ett exempel på att det ingalunda råder någon koncensus i klimatforskningen och att det finns fler frågor än svar om vad det är som driver klimatförändringar. Det är bara i media som det framställs som att vetenskapen är fix och färdig.

Nästa solcykel förutses av solforskare bli lågaktiv. Kanske skall vi förbereda oss på ett antal decennier med kallare klimat?

Sigvard Eriksson, Norrtälje

Björn Holmström,

Svinninge