Tack och adjö Norrtälje kommun

Den 20 juni var jag med i min sista demonstration i Norrtälje då jag tillsammans med flera hundra medborgare marscherade från Industrimuseet Pythagoras till kommunhuset för att protestera över hur politiker behandlar ett av Sveriges mest riksbekanta industrimuseer i sin genre.

Anmäl text- och faktafel

Det var ingalunda den första demonstration jag deltagit i sedan jag som nybliven pensionär fick tid och möjlighet att engagera mig inom ”kulturens område”. Ett område som väcker så mycket känslor och är så knepigt att definiera för många. Det gick (inom parentes) bra att demonstrera för akutsjukhus och landsbygdsskolor också.

Från politiskt håll, oavsett ”partifärg”, har dock kulturen hela tiden hanterats extremt styvmoderligt och framför allt otroligt kortsiktigt. Ett praktexempel på detta är renoveringen av Roslagsmuseet som gått i stå sedan 2008. Här talar jag inte bara om skandal utan kanske även om en högst medveten taktik där ansvariga politiker väljer att göra det enklaste, nämligen ingenting i syfte att ”svälta ut” verksamheten.

Nu ligger även Pythagoras industrimuseum i stöpsleven. Vilket styre som leder kommunen spelar ingen roll. Av någon märklig anledning tycks dock Centerpartiet alltid hitta en roll på båda sidor. Om det är en tillfällighet att ordförande i kultur- och fritidsnämnden liksom i Roslagsmuseets stiftelse under de senaste åren oftast hämtats från Centerpartiet vet jag inte, men det ger upphov till spekulationer.

Helt klart ville det borgerliga styret ersätta Roslagsmuseet med ett nytt museum och konsthall vid Galles gränd. Efter snabbutredning och beslut i kommunstyrelsen då beräknad kostnad höll sig under 20 miljoner behövdes inte frågan tas upp i kommunfullmäktige. Därefter drev ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Bengt Ericsson (C), ärendet via ett stormigt möte på Bergstugan, betydligt stormigare än demonstrationen i torsdags.

Ett dysfunktionellt kulturhus byggdes senare vid Galles gränd. Till betydligt högre belopp än ”beräknat”. Dessutom passade det borgerliga styret på att sälja den så kallade ”Å-villan” till en bilskola. Egentligen hade marken kulturstämpel på sig och hade kunnat vara en smart lösning på Roslagsmuseets lokalproblem. Fast egentligen stoppade Socialdemokraterna detta redan runt år 1990. Det gick bra att demonstrera mot försäljningen av ”Å-villan” också.

Det lustiga är att 2015 hade Centerpartiet bytt sida och ingick i det socialdemokratiskt ledda styret tillsammans med Miljöpartiet. Bengt Ericsson (C) fick nu nöjet att även inviga det museum och konsthall han varit med om att driva igenom under det borgerliga styret.

Socialdemokraterna genom Ulrika Falk (S) hann i alla fall med att hyra ut konsthallen i den gamla brandstationen till en krogkedja, något som även det gav upphov till demonstrationer, även från de egna leden. Bengt Ericsson (C) och Lenneke Sundblom (S), ordförande respektive 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden lovade i en debattartikel i NT 12 december 2015 att de stod ”i främsta rummet för fortsatt kulturverksamhet i konsthallen” under det att den hela tiden nu stod tom. I dag läste jag att ombyggnaden av den gamla brandstationen tydligen blev nio miljoner dyrare en beräknat.

Detta är bara några exempel på hur man bollar med miljoner, lokaler och kulturen i Norrtälje kommun. Själv är jag för gammal för fler demonstrationer och flyttar med min sambo till Gävle i augusti.

Gunnar Hellström, Norrtälje