Sverige har gjort för lite mot terrorism

Svenska språket saknar ord och det finns nog inget ord på något språk som med rättvisa kan beskriva vad IS, Islamiska staten, är, gör och bär ansvar för.

Sannolikt utkämpar IS nu sin sista strid. I medierna får vi ta del av berättelser från personer med koppling till Sverige som nu när slutet är nära vill lämna terrorsekten bakom sig. Plötsligt vill de komma tillbaka till det land och den demokrati de tidigare vänt ryggen och förväntar sig att få leva ett normalt vardagsliv som om ingenting hade hänt. Det är djupt provocerande.

Enligt Säpo har runt 150 personer redan rest tillbaka. Ingen har ställts till svars för vad de gjort under tiden de var borta. Det är en outhärdlig tanke att individer med fanatisk övertygelse om ”Kalifatet” gjort livet till ett helvete på jorden för andra människor nu går fria. Det får inte vara så att de som gjort sig skyldiga till slakt och tortyr kanske blir åtalade först någon gång i framtiden eller i värsta fall aldrig. När det gäller brott mot mänskligheten måste de hårdaste straffen utdömas. Annars faller tilltron till rättsstaten ihop.

Det bästa hade förstås varit om det hade funnits större internationell enighet kring hur den här extrema situationen ska hanteras. En internationell domstol borde redan ha varit igång.

Men tills vidare måste Sverige göra vad vi kan för att svenska medborgare döms för vad de är skyldiga till. IS brott är sällsynt väldokumenterade och vittnen finns det gott om. Vi har i Sverige både lagar och domstolar som har dömt personer för krigsförbrytelser förr och det borde gå att göra nu också. Hade förslag som Liberalerna drivit länge om skärpt lagstiftning för deltagande i terrorism blivit verklighet hade det troligen varit lite enklare i dag.

Nu höjs röster för att dra in medborgarskapet för dessa personer. Det kan tyckas vara ett kraftfullt förslag, men det är nog endast ett slag i luften. En sådan ordning skulle faktiskt riskera att göra det svårare att utdöma straff.

Även om IS bara inom några dagar är besegrade på marken, så kommer IS aldrig att kapitulera i tanken. Kampen mot IS måste därför fortsätta på bred front.

Sverige behöver en ordentlig uppryckning i arbetet mot terrorism. Trots att vi själva drabbats av terrorattentat har det gjorts alldeles för lite. Det måste göras mer. Den som planerar, finansierar, eller på annat sätt bidrar till terrorism, ska veta vad hon eller han har att vänta. Nämligen straff.

Lagstiftningen mot terrorism måste skärpas så att deltagande i terrorism blir straffbart. Det ska vara möjligt att beslagta pass för att stoppa någon från att resa utomlands och delta i terrorism.

Samarbetet med andra länder när det gäller att utreda brott och samla vittnesmål från de som överlevt IS övergrepp måste öka. Det behövs en internationell tribunal som tar sig an IS brott mot mänskligheten. Det behövs också mer och bättre förebyggande arbete mot radikalisering för att sätta stopp för nyrekrytering. Vi får ju aldrig glömma att stödet för IS finns hos människor som aldrig någonsin satt sin fot i konfliktområdet eller ens hållit i ett vapen.

Många av de som lämnat IS efter att de har besegrats befinner sig nu i läger i området. Det är en mycket stor risk att dessa, med familjer från många olika länder, på sikt utvecklas till plantskolor för en ny generation terrorister. Det ligger i hela världens intresse att så inte sker. IS blodiga, fruktansvärda historia måste få ett slut. Nu.

Karin Karlsbro (L)