Se klimatomställning som en möjlighet

Vi befinner oss i en brytningstid. Ingen kan tvivla på det. Vi kan därför känna igen oss när Shakespeare (för mer än 400 år sedan) försökte formulera sin tids paradigmskifte, det som historien kallar "nya tidens inbrott". Då förändrade naturvetenskapliga upptäckter världsbilden och därmed människans medvetande och självmedvetande.

Det personliga ansvarets tid hade börjat och det fanns ingen väg tillbaka. Shakespeare ställer Hamlet inför en skakande ödesinsikt och han ropar: "Ur led är tiden! Ack, varför är jag den som föddes för att vrida den rätt igen?".

Vår tids globala ödesfrågor färgas av en hotande klimatkris och nu gäller verkligen Hamlets ord: "Att vara eller inte vara, det är frågan". Klimathotet kan verka abstrakt om man bara talar om 1,5 eller 2 graders mål, men det blir mer begripligt när vi inser att jorden hamnat i en "självförstärkande, accelererande process", där allt större delar av planeten kommer att bli obeboelig till följd av stigande hav, kraftiga stormar, outhärdlig hetta och förödande skyfall.

Verkligheten gör sig påmind när torka, skogsbränder, nedfallna träd och strömavbrott drabbar vårt närområde, även om detta bara är små föraningar om vad som kan inträffa. Med tiden kan vi också förvänta oss fler sociala kriser när folkgrupper drivs bort från sina hem och tvingas på flykt. Det är lätt att förstå att sådana situationer inte blir konfliktfria. Och vi själva kommer att bli indragna, för vi sitter alla i samma båt.

Kan vi då inte göra något? Vi vet ju vad som krävs. (koldioxidutsläppen måste reduceras med sju procent årligen). I allt väsentligt har vi redan tillgång till den teknik vi behöver. "Vi vet vad vi behöver veta och kan det vi behöver kunna", som professor Staffan Laestadius på KTH uttrycker det.

Så vad är problemet? Det verkar som om tanke, känsla och handling inte tycks vara koordinerade - och det räcker inte med att veta! Vårt intellekt är bekvämt och sätter sig gärna på åskådarläktaren och iakttar och verkar göra oss oförmögna att gripa in. Insikten finns, men handlingskraften saknas.

Kanske är det också förlamande att inse att förändring inte bara handlar om något yttre, vi måste också förändra oss själva. Det går inte fortsätta tänka som vi alltid har tänkt och våra djupt rotade handlingsmönster kan inte bara rulla på. Då sker ingen förändring eller omställning.

Också vårt känsloliv måste beröras. Står vi verkligen ut med att överlämna en planet som inte ger barn och barnbarn rimliga överlevnadsvillkor? För var dag som går får de en alltmer omöjlig uppgift när vi bara fortsätter med "business as usual". Både tanke och känsla övertygar oss om att vi måste bygga en fossilfri värld, att vi behöver göra andra prioriteringar och utveckla en annan typ av välfärd och livsstil än i dag. Det gamla konsumtionssamhället driver oss till vår egen undergång och förmår aldrig att skapa den trygghet vi behöver. Ju fortare vi inser det, dess bättre.

Det räcker förstås inte med omställning på individnivå - även om det också är nödvändigt. När marknaden tillhandahåller billig olja, kol, bekämpningsmedel och berg av plaster behöver vi hjälp av det politiska systemet. Men vem vågar ha tillit till politiker som styrs av kortsiktighet och tillfälliga opinionssiffror? Vi behöver politiker som har mod att ställa om. Omställning är det enda som kan ge hållbar trygghet - och bara trygga människor accepterar stora reformer.

I en brytningstid går något förlorat för att något nytt ska erövras. Det kan orsaka osäkerhet. Men det finns ingen anledning att beklaga sig och klä sig i säck och aska. Tvärtom, vi kan faktiskt själva välja att se omställningen som en möjlighet. Då kan den bli både glädjefylld och intressant. Men det är NU det gäller! "It´s not dark yet, but the hour is getting late" (Bob Dylan)

Mats Wilzén (MP), Söderbykarl