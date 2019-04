Rabattera recept på fysisk aktivitet

Norrtelje Tidning har nyligen rapporterat att Norrtälje kommun arbetar för att öka användningen av recept på fysisk aktivitet (FAR) Det är mycket glädjande och angeläget eftersom fysisk aktivitet och träning är en väsentlig del i att förebygga många sjukdomar och i rehabilitering.

Enligt folkhälsorapporten beräknas 50 procent av dödsfallen och en tredjedel av sjukdomsbördan förklaras av livsstilsfrågor dvs hur vi beter oss. Det har särskild betydelse för till exempel fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, kol, artros och vissa former av cancer, men det kommer allt fler rapporter om positiva effekter även på depression och demens och fallskador. I handboken om FAR, FYSS, beskrivs att det finns vetenskapligt verifierade effekter av fysisk träning vid 33 diagnoser.

Den mest påtagliga bidragande orsaken till fel livsstil och hög sjuklighet är dålig ekonomi. För några år sedan kunde vi läsa om att medellivslängden sjönk med 10-15 år längs den röda tunnelbanelinjen i Stockholm det vill säga från rika Danderyd (Mörby) söderut. De som har allra sämst ekonomi i Sverige är de som har diagnosen schizofreni och de har cirka 15 år kortare medellivslängd än genomsnittet. De har allra störst behov av fysik träning, men de måste ha råd med det. Vi måste underlätta för de som har svårast att komma igång.

Det är svårt att hitta pålitlig statistik för hur många FAR det skrivs ut, men det finns beräkningar på att kanske ett FAR skrivs ut per 1000 läkarbesök på vårdcentralerna. Det är helt oacceptabelt låga siffror.

FAR innebär att legitimerad vårdpersonal skriver recept, det vill säga en ordination på fysik träning på en receptblankett för behandling av en sjukdom, och sedan får patienten ta med det till ett gym eller friskvårdanläggning och man får sedan hjälp av en instruktör. Landstinget (regionen) ger dock ingen rabatt som man gör med läkemedel, men gymmet kan ge viss rabatt. FAR gäller endast tre månader.

Det krävs ett motiverande samtal för att FAR ska fungera. Svårast att motivera är de som behöver den fysiska träningen mest, det vill säga ofta de med sämst ekonomi. Allt fler patienter med utmattningssyndrom nekas sjukpenning och saknar helt inkomst. Många patienter inom psykiatrin har usel pension och har helt enkelt inte råd att med FAR betala 600–700 kronor för att komma igång med tre månaders träning på gymmet. Ska de sedan fortsätta kostar det 2000-4000 kronor för ett årskort vilket är fullständigt omöjligt för många.

Som ersättare i landstingsfullmäktige motionerade jag därför 2015 om att landstinget skulle utreda kostnader för och hur man skulle kunna införa rabatter för FAR motsvarande rabattering för läkemedel. Den avslogs av den borgerliga styrande alliansen utan någon egentlig motivering.

Läkemedelskostnaden i Stockholmsregionen ligger på tio miljarder per år. En subventionering av recept på fysisk aktivitet skulle kosta en bråkdel och kanske till och med vara lönsam om man minskar kostnad för läkarbesök, sjukgymnaster och andra mediciner (till exempel värkmediciner). Norrtälje kommuns hälsostrategi innebär att ”alla innevånare, oavsett bakgrund och livssituation ska ges samma förutsättningar för att kunna leva ett gott och hälsosamt liv”. Låt oss äntligen lev upp till det och stoppa onödig medikalisering.

Bengt Annebäck (MP)