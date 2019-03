Peter Lundgrens jobb är viktigt för oss ute i trafiken

Den första mars skriver Reidar Carlsson om kandidaterna till EU-valet. Han tycker att Centerpartiets kandidat Fredrick Federley är bättre än Liberalernas Cecilia Wikström, som förvisso varit flitig men även har blivit mindre smickrande omnämnd i Expressen.

Säkert har dessutom Reidar Carlssons tveksamhet till Liberalerna fog för sig med partiets federalistiska inriktning, gällande EU, på väg mot överstatlighet.

Vidare påstår Reidar Carlsson att Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Peter ”Nalle” Lundgren är ”nästan helt okänd och ett riktigt svagt kort”. Det kan vara sant för den som tillbringar sin tid vid ett centerpartistiskt skrivbord på tidningen. Men för oss som understundom är ute i trafiken är Peter Lundgrens jobb viktigt. Han har nämligen lagt ner mycket arbete på att följa upp lagen om ”cabotagereglerna”, som handlar om utländska lastbilars rätt att köra inrikes transporter i Sverige.

Detta handlar om att en utländsk förare som får körning till Sverige inte ska behöva åka tom med förlust tillbaka. Reglerna säger att en utlandsregistrerad bil får högst ta tre körningar inom loppet av sju dagar.

Problemet ligger mer i att dessa utländska förare inte nöjer sig med tre körningar utan helt sonika "bara kör på". Kontrollen av dessa har varit undermåligt, milt uttryckt, och dessa förare har fått härja fritt och med det "stulit" arbete från svenska åkerier.

De utländska åkarna får vinst för mycket lägre kronor per mil än svenska, ofta för hälften av kostnaden. Exempelvis 50 kronor per mil mot en svensk förare med bil som måste ta 120 kronor per mil.

Det handlar alltså om att minska risken för att utländska förare, som kan sakna både kompetens och utrustning för svensk vinter, blir vanliga på våra vägar.

Nu fokuserar Peter Lundgren på att ”tukta EU inifrån”: ”Vill man inte betala 15 miljarder kronor mer om året i medlemsavgift, då ska man rösta på oss. Vill man minska slöseriet där man vräker ut pengar från EU, då ska man rösta på oss. Om man vill minska på allt som går att minska på, och behålla bara samarbete som är nödvändigt för Sverige och våra företag, då är det oss man ska rösta på.”

Naturligtvis får redaktör Reidar Carlsson tycka att Peter Lundgren är ett ”svagt kort”, men han har många vänner i parlamentet med liknande uppfattning och en röst på Sverigedemokraterna är en röst på ett mer realistiskt och effektivt EU.

Lorant Alföldi (SD)

Ingmar Ögren (SD)

NT kommenterar:

Jag kan förstå att Lorant Alföldi och Ingmar Ögren lojalt stöttar sin partikamrat. Mitt omdöme om Peter Lundgren grundar sig dock inte bara från vad jag noterat vid mitt skrivbord, utan även bland annat från besök i EU-parlamentet i Strasbourg.

Reidar Carlsson