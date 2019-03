Nu inför vi sommarlovsentreprenörer

Ska vi vara en framgångsrik kommun med god ekonomi där medborgarna trivs och där arbetslösheten är låg behövs ett starkt näringsliv. Ett starkt näringsliv är nämligen grunden för vårt välstånd och vår välfärd, både för oss som individer och för oss som samhälle.

Därför är det viktigt att ungdomar ser det lika självklart att starta eget företag som att vara anställd. Därför genomför vi nu vårt vallöfte om att erbjuda ungdomar möjligheten att vara sommarlovsentreprenör, som ett komplement till de sommarjobb som kommunen erbjuder.

Satsningen på sommarlovsentreprenörer är ett utbildningsprojekt där ungdomar i åldern 15-19 år får testa på att vara egna företagare under sommarlovet. Under två veckor i början av sommaren får de gå en kurs och sedan får de stöd och hjälp med att driva ett eget företag under resten av sommarlovet.

Syftet med sommarlovsentreprenörerna är förstås att ge möjlighet att tjäna lite pengar, men framfört allt handlar det om att stimulera ungdomar till att utveckla sina förmågor att ta initiativ, ta ansvar, lösa problem och att utveckla idéer. Vill vi uppmuntra ungdomar att ta fram den inre drivkraften och att inte sitta och vänta på att någon annan ska fixa saker åt en.

Genom satsningen på sommarlovsentreprenörer vill ge ungdomar kunskap och förståelse för företagande och mod att skapa framtidens företag senare i livet. Norrtälje kommun behöver fler unga entreprenörer som vågar ta steget över tröskeln och driva eget företag.

Vi är mycket glada att intresset för att vara sommarlovsentreprenör har visat sig vara mycket stort. Redan efter tre dagar hade mer än hälften av platserna fyllts av engagerade ungdomar. Det bådar gott för att Norrtälje kommun ska fortsätta vara en entreprenörsbygd, med ansvarstagande och strävsamma invånare, där det är lika självklart att vara anställd som att vara självanställd. För en sak är vi övertygade om: det är företagen som skapar jobb och bidrar till vår välfärd.

Robert Beronius (L), kommunalråd